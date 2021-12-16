Воистину воскресе. В прокат выходит долгожданное продолжение "Матрицы". Каким оно получилось?

В прокат выходит "Матрица: Воскрешение" — новая глава прославленной франшизы, поставленная Ланой Вачовски со звездами оригинала Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях.

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Как один из главных блокбастеров года сумел оправдать ожидания как скептиков, так и фанатов, рассказывает "Лента.ру".

Warner Bros. спустя долгие годы требует продолжения "Матрицы" — трилогии видеоигры, которая перевернула мир и превратилась в предмет культа. Причем требует в ультимативной форме: если за нее не возьмутся авторы, то сиквел закажут другим людям. Руководитель компании-разработчика (Джонатан Грофф) вызывает на ковер программиста Томаса Андерсона (Киану Ривз) и поручает ему возглавить производство. Андерсон не понимает, как справиться с поставленной задачей, поскольку у него уже давно проблемы с восприятием реальности. После попытки спрыгнуть с крыши небоскреба посреди вечеринки в честь третьей "Матрицы" он ходит к психоаналитику (Нил Патрик Харрис).

Мозгоправ внимательно слушает Томаса, посмеивается над его тревогой насчет черной кошки по кличке Дежавю и прописывает Андерсону синие пилюли. Единственное спасение от накатывающих волн депрессии — мать двоих детей Тиффани (Кэри-Энн Мосс), которую мужчина периодически встречает в кофейне Simulatte. Подойти он до поры не решается, но тут на помощь приходит коллега, и знакомство все-таки завязывается. Андерсон признается, что Тиффани очень похожа на героиню "Матрицы" Тринити, в то время как сам он многое от себя самого вложил в главного героя трилогии Нео. Ну а пока Нео и Тринити, то есть, простите, Томас и Тиффани пьют кофе, неизвестные взламывают программный код игры и стирают ту его часть, что посвящена Морфеусу (Яхья Абдул-Матин II).

Лилли и Лана Вачовски неоднократно признавались, что Warner Bros ежегодно предлагают им продолжить их самое известное творение. Сестры на эти инициативы отвечали стабильным отказом, отмечая, что вообще крайне скептически относятся к модным нынче перезагрузкам франшиз. Все изменилось в 2019-м, когда друг за другом умерли родители Лилли и Ланы. Одной из бессонных ночей, последовавших за этим трагическим событием, Лана и придумала сюжет новой "Матрицы". Режиссер объясняет: лишившись отца и матери, она поняла, что может вернуть к жизни дорогих сердцу героев — Нео и Тринити. Лилли от производства отказалась, сославшись на необходимость после гендерной трансформации набить руку на сериале "Работа над собой", но проект благословила. Соавторами Ланы в итоге стали Дэвид Митчелл (автор романа, по которому поставлен "Облачный атлас") и один из сценаристов сериала "Восьмое чувство" Александр Хемон.

Сейчас кажется, что "Воскрешение" было неизбежно. В эпоху, когда возвращаются даже "Звездные войны" и "Твин Пикс", Нео на том свете было уж точно не удержать. Другое дело, что сам этот замысел был еще более самоубийственным, чем линчевская реконструкция Черного вигвама. Дело тут не только и не столько в том, что оригинальная картина стала финальным аккордом девяностых и вышла в тот момент времени, дух которого сейчас утерян уже безвозвратно. "Матрица" была трюком, который никому так и не удалось повторить, фильмом гипнотическим и, как любой гипноз, немножечко шарлатанским. Вачовски прекрасно понимали, что стали заложниками этого успеха, и долгие годы так старались держаться от него подальше, что даже перестали быть Ларри и Энди. Последние фильмы сестер — "Облачный атлас" и "Восхождение Юпитер" — были хоть святых выноси и окончательно укрепили былых вундеркиндов в статусе своеобразных голливудских городских сумасшедших.