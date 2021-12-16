Воистину воскресе. В прокат выходит долгожданное продолжение "Матрицы". Каким оно получилось?

В прокат выходит "Матрица: Воскрешение" — новая глава прославленной франшизы, поставленная Ланой Вачовски со звездами оригинала Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях.
Как один из главных блокбастеров года сумел оправдать ожидания как скептиков, так и фанатов, рассказывает "Лента.ру".
Warner Bros. спустя долгие годы требует продолжения "Матрицы" — трилогии видеоигры, которая перевернула мир и превратилась в предмет культа. Причем требует в ультимативной форме: если за нее не возьмутся авторы, то сиквел закажут другим людям. Руководитель компании-разработчика (Джонатан Грофф) вызывает на ковер программиста Томаса Андерсона (Киану Ривз) и поручает ему возглавить производство. Андерсон не понимает, как справиться с поставленной задачей, поскольку у него уже давно проблемы с восприятием реальности. После попытки спрыгнуть с крыши небоскреба посреди вечеринки в честь третьей "Матрицы" он ходит к психоаналитику (Нил Патрик Харрис).
Мозгоправ внимательно слушает Томаса, посмеивается над его тревогой насчет черной кошки по кличке Дежавю и прописывает Андерсону синие пилюли. Единственное спасение от накатывающих волн депрессии — мать двоих детей Тиффани (Кэри-Энн Мосс), которую мужчина периодически встречает в кофейне Simulatte. Подойти он до поры не решается, но тут на помощь приходит коллега, и знакомство все-таки завязывается. Андерсон признается, что Тиффани очень похожа на героиню "Матрицы" Тринити, в то время как сам он многое от себя самого вложил в главного героя трилогии Нео. Ну а пока Нео и Тринити, то есть, простите, Томас и Тиффани пьют кофе, неизвестные взламывают программный код игры и стирают ту его часть, что посвящена Морфеусу (Яхья Абдул-Матин II).
Лилли и Лана Вачовски неоднократно признавались, что Warner Bros ежегодно предлагают им продолжить их самое известное творение. Сестры на эти инициативы отвечали стабильным отказом, отмечая, что вообще крайне скептически относятся к модным нынче перезагрузкам франшиз. Все изменилось в 2019-м, когда друг за другом умерли родители Лилли и Ланы. Одной из бессонных ночей, последовавших за этим трагическим событием, Лана и придумала сюжет новой "Матрицы". Режиссер объясняет: лишившись отца и матери, она поняла, что может вернуть к жизни дорогих сердцу героев — Нео и Тринити. Лилли от производства отказалась, сославшись на необходимость после гендерной трансформации набить руку на сериале "Работа над собой", но проект благословила. Соавторами Ланы в итоге стали Дэвид Митчелл (автор романа, по которому поставлен "Облачный атлас") и один из сценаристов сериала "Восьмое чувство" Александр Хемон.
Сейчас кажется, что "Воскрешение" было неизбежно. В эпоху, когда возвращаются даже "Звездные войны" и "Твин Пикс", Нео на том свете было уж точно не удержать. Другое дело, что сам этот замысел был еще более самоубийственным, чем линчевская реконструкция Черного вигвама. Дело тут не только и не столько в том, что оригинальная картина стала финальным аккордом девяностых и вышла в тот момент времени, дух которого сейчас утерян уже безвозвратно. "Матрица" была трюком, который никому так и не удалось повторить, фильмом гипнотическим и, как любой гипноз, немножечко шарлатанским. Вачовски прекрасно понимали, что стали заложниками этого успеха, и долгие годы так старались держаться от него подальше, что даже перестали быть Ларри и Энди. Последние фильмы сестер — "Облачный атлас" и "Восхождение Юпитер" — были хоть святых выноси и окончательно укрепили былых вундеркиндов в статусе своеобразных голливудских городских сумасшедших.
Подробно рассказывать и анализировать то, что происходит на экране в эти два с половиной часа, — лишать зрителя шансов на удовольствие, так что постараемся обойтись более или менее общими словами. Например, совершенно очевидно, что за прошедшие десятилетия у Ланы Вачовски, может быть, и не прибавилось ума, но зато прибавилось дури, которой исходной трилогии всегда здорово не хватало. Уже в "Облачном атласе" стало понятно, что у Вачовски вдруг прорезалось странноватое чувство юмора — в "Матрице" оно уже предстает вполне себе зрелым. Кто бы мог подумать, что приключения вечно насупленного Избранного могут быть смешными, однако же это именно так.
Если же более предметно говорить о том, на что это похоже, то, пожалуй, на то, чего все и ожидали — заранее обреченную попытку войти в ту же дождевую воду, что и двадцать с лишним лет назад. Вачовски ведет себя совершенно сообразно задаче: сперва немножко расстраивается из-за того, что и она уже не та, и вода изменила свойства, потом некоторое время шутит, а дальше… А дальше выясняется, что вода, конечно, другая (потому что она никогда не бывает одной и той же), но и в этой можно плавать или, во всяком случае, весело плескаться.
"Воскрешение" ничуть не разочарует настроившихся позлорадствовать скептиков. Это и встреча поседевших выпускников ("Морщин больше, зубов меньше", — говорит тут одна из героинь), и логично вытекающий из нее капустник. Да, новая картина не ровня оригиналу, но она таковой и не задумывалась. Тем паче, что Лана создала максимально комфортную среду, окружив себя друзьями и единомышленниками — даже музыку написал давний подельник Том Тыквер. Однако, отсмеявшись, вдруг понимаешь, что фильм, как хитрый программный код, несколько сложнее, чем казалось.
Вачовски мастерски отводит глаза, расписываясь в собственном бессилии. Вот переснятое начало первой "Матрицы", вот вклеенные сцены из третьей. Вот фирменный грим, вот дорисованный по новым стандартам "реальный" мир. Вот птички летают по заданной траектории, а вот уже Нео с Тринити вновь карабкаются на крышу небоскреба. Но только Нео здесь уже просто Нео, а никак не утыканный разъемами мессия. В этом, пожалуй, и заключается главная революция этого фильма, произведенная втихаря, заболтанная шутками и прибаутками. Дело тут даже не в возросшей роли женских персонажей в сюжете. Просто Лана поняла главное: модернистский культ Избранного (любого пола) — пережиток ХХ века. Теперь идея "Матрицы" в том, что миру нужен не спаситель, а любовь.
Именно поэтому их пресловутое возвращение из мира мертвых само по себе не вызывает никаких сомнений в правдоподобии. В какой-то момент, кстати, выясняется, что их любовь — беспрецедентный источник энергии, впечатливший даже искусственный интеллект. В конечном счете "Воскрешение" — это не фильм про битву человека и машины (в ней в 2021 году необходимости нет; кто победил — известно), а кино о том, как немолодые уже мужчина и женщина годами идут друг к другу через черт знает что. "Почему ты, черт возьми, так долго?"
В Латвии фильм "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections) выходит в прокат 22 декабря.