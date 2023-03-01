На национальном отборе Германии на "Евровидение" тема войны за небольшим исключением не поднималась - в отличие от других стран. Немцы удивили своим выбором, отправив на конкурс почти Rammstein.

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Участник "Евровидения-2023" от Германии был назван по итогам двухчасового шоу, состоявшегося поздно вечером в пятницу, 3 марта, в Кельне. Оно началось с прохода известной немецкой телеведущей Барбары Шёнебергер через зрительный зал в сопровождении мини-духового оркестра, исполнявшего гимн "Евровидения". Зрители приветствовали ее, размахивая немецкими, британскими и украинскими флажками. Судя по всему, организаторы национального отбора полагали, что собравшиеся у экранов телевизоров знали: победителем "Евровидения-2022" стала Украина и нынешний конкурс должен бы пройти там, но из-за российской агрессии состоится в Великобритании. Представитель этой страны Сэм Райдер занял в прошлом году в Турине второе место.

Финал национального отбора Германии на "Евровидение"

Немецкий национальный отбор стал прежде всего шоу его ведущей. Барбара Шёнебергер и представляла каждого из восьми участников финала, и беседовала с их родственниками в зале, и бойко шутила в свойственной ей немного вульгарной манере, и пела попурри из популярных песен "Евровидения" вместе с конкурсантами.

А они представили широкий спектр жанров современной поп-музыки. Это была и танцевальная композиция в исполнении Trong, так называет себя сын выходцев из Вьетнама; и баллада, которую спел победитель голосования жюри Уилл Чёрч, и песенка Икке Хюфтгольда в стиле тех, что можно услышать в немецких пивных. Однако голоса телезрителей и фанатов "Евровидения" буквально катапультировали на первое место группу Lord Of The Lost. Пять музыкантов из Гамбурга, выступающие вместе с 2009 года, теперь отправятся в Ливерпуль, на родину "Битлз", представлять Германию на "Евровидении".

Впрочем, композиция немцев в стиле готического металла "Blood & Glitter" ("Кровь и блеск") напоминает не песни легендарной ливерпульской четверки, а творения другой культовой группы - немецкой Rammstein. Возможно, благодаря этому заимствованию Германии удастся избавиться от проклятия последних и предпоследних мест на конкурсе, которое - если позабыть о четвертом месте на "Евровидении-2018" - преследует немцев последние годы.

Украина на национальном отборе в Германии и в Италии

В отличие от марта 2022 года тема войны в Украине на этот раз не поднималась во время финала национального конкурса "Евровидение" в Германии. Год назад за время трансляции шоу удалось собрать более 3 млн евро в пользу Украины. А эмоциональное выступление победительницы "Евровидения-2016" Джамалы стало одним из его кульминационных моментов.

На этот раз Джамала приняла участие в национальном отборе по видеосвязи. Дело в том, что оценки конкурсантам - помимо телезрителей в Германии - в этом году ставили жюри из восьми стран. Итоги голосования украинского жюри и объявила Джамала, вначале поблагодарив немцев за поддержку Украины. "Спасибо, что вы с нами," - сказала она под аплодисменты зала.

По видеосвязи к другому национальному отбору на "Евровидение" - в Италии - должен был подключиться в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский. Планировалось, что он лично обратится к зрителям финала фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. Однако из-за протестов, в первую очередь правых популистов, организаторы отказались от этой идеи. Обращение Зеленского, в котором он выразил уверенность в том, что однажды мир услышит песню о победе украинцев, было просто зачитано ведущим шоу.

Война в песнях "Евровидения"

Но этим тема войны в Украине в Сан-Ремо не ограничилась. Итальянский певец Тананай исполнил на конкурсе трогательную балладу "Tango". Клип, снятый на нее, был посвящен украинской паре, разлученной войной. С "Tango" Тананай занял в Сан-Ремо пятое место среди 28 участников.

Другую историю - сестер-славянок, которым противостоит злая сила, рассказали в песне "My Sister's Crown" победительницы чешского национального отбора из группы Vesna. В ее составе - россиянка Олеся Очеповская, в создании композиции принимала участие украинка Катерина Ватченко, а припев - своего рода аллегорическая поддержка Украины - исполняется на украинском языке.

Куда более прозрачные намеки делают представители Хорватии. Группа Let 3 - хорватские "братья" российских Pussy Riot - известны на Балканах своими провокационными выступлениями. Композиция "Mama SC" - антивоенная сатира на диктаторов, которые на сцене больше напоминают травести, надевших на себя диктаторские атрибуты в виде плащей и фуражек. Под стать внешнему виду и непритязательный текст, среди повторяющихся строчек: "Мама полюбила идиота", "Мама купила трактор". Знатоки группы так интерпретировали эти слова: мама - отсыл к "матушке-России", а трактор - намек на трактор "Беларусь". Всю эту эклектику дополняет анаграмма слова "Ленин", написанная на лбу одного из участников, и макеты атомных бомб - в руках другого.

Допустит ли Европейский вещательный союз номер в таком виде на "Евровидение" в Ливерпуле - ведь на конкурсе запрещены политические высказывания, - станет известно самое позднее 13 мая, когда состоится финал. Но в нем точно не будет Беларуси и России. Беларусь была отстранена от участия в "Евровидении" в 2021 году из-за нарушений правил конкурса, на следующий год после подавления протестов против фальсификаций итогов президентских выборов. Россия - после нападения на Украину в 2022 году.