Волк в новых эпизодах мультсериала "Ну, погоди!" не будет курить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

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Волк "бросил" курить из-за того, что сейчас его образ с сигаретой будет восприниматься иначе. "Если сейчас Волк будет курить, то, скажем так, информация будет искажена... Для того чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы", — пояснил он.

Также, по словам Машковцева, в мультфильме поменяются и другие нюансы, однако общее настроение сохранится. Сейчас студия проводит кастинг актеров озвучки, не стремясь имитировать голоса классических героев.

Ранее киностудия "Союзмультфильм" показала трех новых героев мультфильма "Ну, погоди!" — барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю. Новые серии выйдут уже в 2020 году.