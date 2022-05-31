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Первый месяц лета знаменует собой возвращение старой доброй супергероики: помимо нового диснеевского сериала "Мисс Марвел" нас ждет третий сезон "Пацанов" и камбэк "Академии "Амбрелла". Для тех, кто далек от мира комиксов, июнь припас биографический сериал о юности Елизаветы I, ремейк "Близких друзей", а также романтический хоррор-сериал о вампирах и долгожданный третий сезон неполиткорректной космической пародии "Орвилл".
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- 1. Орвилл (The Orville)
- 2. Пацаны (The Boys)
- 3. Ирма Веп (Irma Vep)
- 4. Близкие друзья (Queer as Folk)
- 5. Мисс Марвел (Ms. Marvel)
- 6. Первое убийство (First Kill)
- 7. Стать Елизаветой (Becoming Elizabeth)
- 8. Дурак от Бога (God's Favorite Idiot)
- 9. Старик (The Old Man)
- 10. Академия "Амбрелла" (The Umbrella Academy)
- 11. Бумажный дом: Корея (Money Heist: Korea - Joint Economic Area)
- 12. Мир дикого запада (Westworld)
- 13. Убийства в одном здании (Only Murders in the Building)
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