Первый месяц лета знаменует собой возвращение старой доброй супергероики: помимо нового диснеевского сериала "Мисс Марвел" нас ждет третий сезон "Пацанов" и камбэк "Академии "Амбрелла". Для тех, кто далек от мира комиксов, июнь припас биографический сериал о юности Елизаветы I, ремейк "Близких друзей", а также романтический хоррор-сериал о вампирах и долгожданный третий сезон неполиткорректной космической пародии "Орвилл".

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