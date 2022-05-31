1 14
Орвилл (The Orville)
Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Первый месяц лета знаменует собой возвращение старой доброй супергероики: помимо нового диснеевского сериала "Мисс Марвел" нас ждет третий сезон "Пацанов" и камбэк "Академии "Амбрелла". Для тех, кто далек от мира комиксов, июнь припас биографический сериал о юности Елизаветы I, ремейк "Близких друзей", а также романтический хоррор-сериал о вампирах и долгожданный третий сезон неполиткорректной космической пародии "Орвилл".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 14
Орвилл (The Orville)
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Рынок электромобилей в Латвии буксует из-за отсутствия государственной поддержки