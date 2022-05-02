Возвращение в Хоукинс, соло Оби-Вана и почти идеальные родители: главные сериалы мая

Май обещает стать главным сериальным откровением 2022 года: помимо четвертого сезона "Очень странных дел" нас ожидает премьера сольного сериала Оби-Вана Кеноби, новое фантастическое шоу от сценариста "Доктора Кто" Стивена Моффата, спин-офф культового "Звездного пути", экранизация бестселлера Салли Руни, а также второй сезон прошлогоднего комедийного хита "Хитрости".
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- 1. Лестница (The Staircase)
- 2. Звездный путь: Странные новые миры (Star Trek: Strange New Worlds)
- 3. Дикарки (The Wilds)
- 4. Кэнди (Candy)
- 5. Родители года (Breeders)
- 6. Хитрости (Hacks)
- 7. Змей из Эссекса (The Essex Serpent)
- 8. Жена путешественника во времени (The Time Traveler's Wife)
- 9. Разговоры с друзьями (Conversations with Friends)
- 10. Сейчас и тогда (Now and Then)
- 11. Очень странные дела (Stranger Things)
- 12. Оби-Ван Кеноби (Obi-Wan Kenobi)
- 13. Пистол (Pistol)
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