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Лестница (The Staircase)
Возвращение в Хоукинс, соло Оби-Вана и почти идеальные родители: главные сериалы мая
Foto: Kadrs no filmas

Май обещает стать главным сериальным откровением 2022 года: помимо четвертого сезона "Очень странных дел" нас ожидает премьера сольного сериала Оби-Вана Кеноби, новое фантастическое шоу от сценариста "Доктора Кто" Стивена Моффата, спин-офф культового "Звездного пути", экранизация бестселлера Салли Руни, а также второй сезон прошлогоднего комедийного хита "Хитрости".

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Лестница (The Staircase)
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