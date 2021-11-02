Возвращение великих. "Король тигров", Декстер и шальная Екатерина: главные сериалы ноября

В период локдауна лучшим времяпрепровождением в ноябре остается запойный просмотр сериалов. К счастью, стриминговые сервисы подготовили для нас массу интригующих новинок и сиквелов — от нового супергеройского проекта Marvel с Джереми Реннером и второго сезона "Великой" с Эль Фаннинг до долгожданной документалки Питера Джексона про The Beatles и продолжений "Короля тигров" и "Полезных советов" фрика-документалиста Джона Уилсона.
Подробно о главных сериалах ноября рассказывает "Лента.ру".
- 1. "Декстер: Новая кровь" / Dexter: New Blood
- 2. "Психиатр по соседству" / The Shrink Next Door
- 3. "Соколиный глаз" / Hawkeye
- 4. "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" / Tiger King 2
- 5. "Сексуальная жизнь студенток" / The Sex Lives of College Girls
- 6. "The Beatles: Вернись" / The Beatles: Get Back
- 7. "Великая" / The Great
- 8. "Порождение ада" / Hellbound
- 9. "Колесо времени" / The Wheel of Time
- 10. "Ковбой Бибоп" / Cowboy Bebop
- 11. "Полезные советы от Джона Уилсона" / How to With John Wilson
- 12. "Хит-Манки" / Hit-Monkey
- 13. "Камикадзе" / Kamikaze
- 14. "Мэр Кингстауна" / Mayor of Kingstown
- 15. "Шершни" / Yellowjackets
- 16. "Реальная история" / True Story
- 17. "Горячая зона: Сибирская язва" / The Hot Zone: Anthrax
- 18. "Доктор Брейн" / Dr. Brain
- 19. "Ривердейл" / Riverdale
- 20. "Озорные анимашки" / Animaniacs
- 21. "Глория" / Glória
- 22. "Дикинсон" / Dickinson