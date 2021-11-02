Возвращение великих. "Король тигров", Декстер и шальная Екатерина: главные сериалы ноября

В период локдауна лучшим времяпрепровождением в ноябре остается запойный просмотр сериалов. К счастью, стриминговые сервисы подготовили для нас массу интригующих новинок и сиквелов — от нового супергеройского проекта Marvel с Джереми Реннером и второго сезона "Великой" с Эль Фаннинг до долгожданной документалки Питера Джексона про The Beatles и продолжений "Короля тигров" и "Полезных советов" фрика-документалиста Джона Уилсона.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подробно о главных сериалах ноября рассказывает "Лента.ру".