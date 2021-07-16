Впервые в истории российский фильм получил Гран-при конкурса "Особый взгляд" в Каннах

Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале за фильм "Разжимая кулаки" (Les poings desserres), сообщает ТАСС.

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События картины "Разжимая кулаки" разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда после трагических событий перевез свою семью главный герой - Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже уехал в ближайший крупный город - Ростов - на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега из-под родительской опеки.

Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015 году закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова. "Разжимая кулаки" - ее вторая режиссерская работа. Дебютный фильм Коваленко "Софичка" по одноименной повести Фазиля Искандера в 2016 году был показан на международном кинофестивале в Таллинне.

Программа "Особый взгляд" является следующей по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля.