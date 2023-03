Все, что надо знать про Pornhub. На Netflix вышел документальный сериал о культовом порносайте

15 марта на Netflix вышел документальный фильм "Денежный выстрел: история Pornhub". Через интервью с порноактерами, активистами и бывшими сотрудниками компании, фильм рассказывает об успехе и скандалах вокруг Pornhub.

Как фильм борется со стигматизацией порнографического контента и почему Pornhub мог стать самой безопасной платформой, но не стал, рассказывает Forbes.

В 2004 году три выпускника канадского университета Канкордия придумали сервис Interhub, которой позже переименовали в Pornhub. Молодые люди не собирались создавать самый популярный в мире сайт – они просто искали наиболее простые способы смотреть и распространять "взрослый" контент.

Позже немецкий IT-предприниматель Фабиан Тилман выкупил Pornhub у его создателей. Еще в 1990 годах он создал программное обеспечение Next-Generation Affiliate Tracking, которое позволяло ему заниматься маркетингом и продвижением порно на различных веб-сайтах.

Так началась история IT-конгломерата Тилмана Manwin – в состав компании входили различные порносайты и студия Brazzers. Постепенно Тилман выкупил самые популярные платформы для просмотра порно в разных странах, а в 2011 году привлек вложения в объеме $362 млн от 125 засекреченных инвесторов.

Тилман стал первым человеком, который открыто говорил о том, что владеет сервисами для просмотра порно. В большинстве стран порно – спорный с точки зрения законодательства и общественного мнения бизнес, но Фабиан был уверен, что открытость — важный шаг для того, чтобы в работа в индустрии была безопасна.

В 2013 году из-за налоговых нарушений ему пришлось продать Manwin топ-менеджерам компании – его переименовали в MindGeek и со временем Pornhub стал полноценными медиа, которое делилось статистикой, вело соцсети и проводило мероприятия.

До 2020 года Pornhub и MindGeek стабильно увеличивали прибыль и число пользователей, пока Pornhub не оказался в центре скандала из-за распространения незаконных видео, в которых участвовали несовершеннолетние или в которых был показан секс без согласия.

"Денежный выстрел: история Pornhub"

Документальный фильм Netflix рассказывает о том, как сервис добился успеха, а затем столкнулся с сотней судебных исков, пикетами против Pornhub и ограничениями со стороны платежных систем. Фильм знакомит зрителей с двумя сторонами – свои истории рассказывают люди, чья жизнь улучшилась благодаря PornHub, и те, кто борется с платформой.

С одной стороны, платформа помогла многим порноактерам и создателям фильмов для взрослых. Pornhub позволил создателям порно увеличить прибыль и перестать зависеть от студий. Пользователи смогли оплачивать работу создателей с помощью банковских карт, а актеры – работать в безопасных условиях – делать контент дома, самостоятельно загружать его на платформу и получать деньги.

В то же время платформа причинила огромную боль реальным жертвам насилия. Пока профессиональные актеры верифицировали свои аккаунты и заливали собственные официальные видео, на Pornhub оставалась возможность загружать нелегальные видео. Жертвами этих записей в большинстве случаев становились женщины и девочки-подростки, которые столкнулись с настоящим насилием в жизни, записанным на камеру и выложенным в сеть. Борьба с платформой за право удалить видео могла длиться месяцами, а удаленный в итоге контент вскоре зачастую появлялся там вновь.

В 2018 году в США приняли закон, который запретил гражданам участвовать в распространении контента, связанного с торговлей людьми с целью их последующей сексуальной эксплуатации, а в 2020 году развернулась кампания Trafficking Hub, которая привлекла внимание всего мира к тому, что Pornhub монетизирует насилие над детьми, изнасилования и другие формы секса без согласия. Она собрала более 2,5 млн подписей в пользу принудительного закрытия платформы.

В декабре 2020 года в The New York Times вышла статья The Children of Pornhub, в которой рассказывалось о жертвах сексуального насилия несовершеннолетнего возраста, снятого на видео и выложенного на Pornhub. После появления этой публикации Visa и Mastercard перестали сотрудничать с платформой, и пользователи больше не могли оплачивать верифицированный контент от актеров с помощью банковской карты.

Запреты – на руку производителям нелегального контента

По мнению многих экспертов индустрии, отключение платежных систем и попытки заблокировать Pornhub не помогут в борьбе с нелегальной порнографией и лишь загоняют легальных представителей индустрии в тень, упрощая задачу по распространению секса без согласия.

Журналист Николас Кристоф, участвующий в фильме, отмечает, что есть способы предотвратить появление видео с реальным насилием на Pornhub: загружать контент должны только верифицированные пользователи, сервис должен запретить скачивание любых фильмов, а модерация должна проводиться более качественно.

В фильме Netflix один из бывших модераторов платформы признает, что фильмы на предмет нарушений на PornHub действительно отсматривают крайне недобросовестно – компания не думает о жертвах насилия, она лишь печется о прибыли.

Фильм не дает ответов, но "подсвечивает" вопросы. Очевидно, люди продолжат смотреть, снимать и загружать порно, но как сделать этот процесс безопасным и для зрителя, и для создателей? Как предотвратить попадание записей реальных сцен насилия на стриминговые платформы?

Все юристы, участвующие в фильме, признают, что проблема не только в Pornhub. С незаконными видео борются в Twitter, Facebook, YouTube и на других социальных сетях. И хотя интернет невозможно сделать абсолютно безопасным пространством, это одна из важнейших общественных задач на сегодняшний день.