Все пьют водку. Стивен Кинг похвалил российский сериал "Эпидемия"

Американский писатель Стивен Кинг расхвалил российский сериал "Эпидемия". Автор рассказал об этом в Twitter, указав, что ему понравилось обилие снега и водки в шоу.

Кинг отметил, что в "Эпидемии" все пьют водку. Он также сравнил шоу со спагетти-вестернами, похвалив операторскую работу.

"Эпидемия" режиссера Павла Костомарова вышла в ноябре 2019 года. 7 октября 2020-го сериал появился на платформе Netflix. По сюжету, жителей Москвы поражает неизвестный смертельный вирус, главными симптомами которого являются кашель и обесцвечивание глаз. Шоу основано на романе российской писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро", написанном в 2011 году.

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:

1. There's a plague.

2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).

3. Everybody drinks vodka.

4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.