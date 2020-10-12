Все пьют водку. Стивен Кинг похвалил российский сериал "Эпидемия"
Foto: Vida Press

Американский писатель Стивен Кинг расхвалил российский сериал "Эпидемия". Автор рассказал об этом в Twitter, указав, что ему понравилось обилие снега и водки в шоу.

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Кинг отметил, что в "Эпидемии" все пьют водку. Он также сравнил шоу со спагетти-вестернами, похвалив операторскую работу.

"Эпидемия" режиссера Павла Костомарова вышла в ноябре 2019 года. 7 октября 2020-го сериал появился на платформе Netflix. По сюжету, жителей Москвы поражает неизвестный смертельный вирус, главными симптомами которого являются кашель и обесцвечивание глаз. Шоу основано на романе российской писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро", написанном в 2011 году.

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Lenta.ru

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