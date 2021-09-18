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Эрин Брокович (2000)
Все так и было? Лучшие фильмы за последние 20 лет, основанные на реальных событиях
Foto: Kadrs no filmas

Невероятные повороты сюжета, загадочные тайны и удивительные истории успеха далеко не всегда плод фантазии сценаристов и режиссеров. Эрин Брокович, Фрэнк Абигнейл, серийный убийца Зодиак и группа самоотверженных журналистов The Boston Globe - герои художественных фильмов, чьи истории навсегда запомнятся любителям кинематографа.

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В подборке - лучшие фильмы, основанные на реальных событиях за последние 20 лет на основе рейтингов сайта IMDb.

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Эрин Брокович (2000)

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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