Все так и было? Лучшие фильмы за последние 20 лет, основанные на реальных событиях

Невероятные повороты сюжета, загадочные тайны и удивительные истории успеха далеко не всегда плод фантазии сценаристов и режиссеров. Эрин Брокович, Фрэнк Абигнейл, серийный убийца Зодиак и группа самоотверженных журналистов The Boston Globe - герои художественных фильмов, чьи истории навсегда запомнятся любителям кинематографа.

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