Все так и было? Лучшие фильмы за последние 20 лет, основанные на реальных событиях

Невероятные повороты сюжета, загадочные тайны и удивительные истории успеха далеко не всегда плод фантазии сценаристов и режиссеров. Эрин Брокович, Фрэнк Абигнейл, серийный убийца Зодиак и группа самоотверженных журналистов The Boston Globe - герои художественных фильмов, чьи истории навсегда запомнятся любителям кинематографа.
В подборке - лучшие фильмы, основанные на реальных событиях за последние 20 лет на основе рейтингов сайта IMDb.
- 1. Эрин Брокович (2000)
- 2. Игры разума (2001)
- 3. Поймай меня, если сможешь (2002)
- 4. Воспоминания об убийстве (2003)
- 5. Хористы (2004)
- 6. Переступить черту (2005)
- 7. В погоне за счастьем (2006)
- 8. Зодиак (2007)
- 9. Харви Милк (2008)
- 10. Хатико: Самый верный друг (2009)
- 11. 1+1 (2011)
- 12. Сейчас или никогда (2012)
- 13. Волк с Уолл-стрит (2013)
- 14. В центре внимания (2015)
- 15. По соображениям совести (2016)
- 16. Дюнкерк (2017)
- 17. Зеленая книга (2018)
- 18. 1917 (2019)
- 19. Суд над чикагской семеркой (2020)
- 20. Спенсер (2021)