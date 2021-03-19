Вселенная сериала "Игра престолов" расширится еще на три спин-оффа, помимо намеченного на 2022 год проекта "Дом дракона". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Первое ответвление "Игры престолов", получившее название "Девять плаваний" (The 9 Voyages), расскажет о морских приключениях Корлиса Велариона. Этот персонаж также появится в "Доме дракона", так что сюжеты будут пересекаться. В первоисточнике писателя Джорджа Р. Р. Мартина герой представлен уже в пожилом возрасте, предполагается, что в сериале расскажут о его молодости. Шоураннером проекта станет создатель "Рима" Бруно Хеллер.

Второй спин-офф имеет на данный момент рабочее название "Десять тысяч кораблей" (10,000 Ships). Главной героиней сериала станет королева ройнаров Нимерия, которая после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавила исход своего народа на юг Вестероса.

Третий проект озаглавили как "Блошиное Дно" (Flea Bottom). В нем сюжет развернется в трущобном квартале Королевской Гавани. Подробности не раскрываются, однако в числе действующих лиц заявлены персонажи из оригинального сериала Джендри Баратеон и Давос Сиворт.

Отмечается, что все три проекта находятся в стадии разработки. Пока неизвестно точно, что из этого попадет в эфир.