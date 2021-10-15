Всем хочется любви. Как Нагиев стал свингером у латышского режиссера

12 ноября на латвийские киноэкраны выходит комедия режиссеров Андрея Экиса и Дмитрия Фикса "Свингеры" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Это уже шестая версия оригинальной ленты на латышском языке, снятой в 2016 году.

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Латвийская премьера состоится сразу после первых показов ленты в России. Версия на латышском языке будет идти с названием "Свингеры по-русски" ("Svingeri krievu gaumē"). Россия стала шестой страной, снявшей своих "Свингеров". Ранее другие версии комедии несколько недель занимали верхние строчки в списках самых кассовых фильмов в Польше, Эстонии, Нидерландах, Норвегии и Украине.

Сценарий был адаптирован к потребностям российского рынка латвийским писателем Вячеславом Солдатенко, известным под псевдонимом Слава Сэ. "К сожалению, премьеру он будет смотреть с небес - этим летом он умер из-за Covid-19. Он был гением слов и диалогов", - говорит о писателе Андрей Экис.

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