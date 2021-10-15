Всем хочется любви. Как Нагиев стал свингером у латышского режиссера

12 ноября на латвийские киноэкраны выходит комедия режиссеров Андрея Экиса и Дмитрия Фикса "Свингеры" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Это уже шестая версия оригинальной ленты на латышском языке, снятой в 2016 году.
Латвийская премьера состоится сразу после первых показов ленты в России. Версия на латышском языке будет идти с названием "Свингеры по-русски" ("Svingeri krievu gaumē"). Россия стала шестой страной, снявшей своих "Свингеров". Ранее другие версии комедии несколько недель занимали верхние строчки в списках самых кассовых фильмов в Польше, Эстонии, Нидерландах, Норвегии и Украине.
Сценарий был адаптирован к потребностям российского рынка латвийским писателем Вячеславом Солдатенко, известным под псевдонимом Слава Сэ. "К сожалению, премьеру он будет смотреть с небес - этим летом он умер из-за Covid-19. Он был гением слов и диалогов", - говорит о писателе Андрей Экис.
О чем же фильм? В канун Нового года успешный бизнесмен Игорь ищет острых ощущений, а его девушка топ-модель хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время простая женщина Ирина жаждет снова разжечь страсть в своем муже. Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать незабываемой для всех…
"Для меня было очень важно показать зрителю, насколько мы, люди, разные. Посмотрите на большой город — Москву или любой иной — поздним вечером с высоты птичьего полета. Множество домов, в каждом светятся десятки окон, и за каждым окном — своя история. Люди в толпе или в транспорте выглядят в целом довольно одинаковыми, но если залезть каждому в голову, там такие чудеса творятся! Мы все очень разные, но объединяет нас одно — всем хочется любви", - говорит Андрей Экис.
По словам Дмитрия Фикса, материал, с которым предстояло работать, необходимо было адаптировать для российского зрителя: "Единственный возможный вариант, который мы видели в данном случае — это сделать кино не такое жанровое, как в первоисточнике. Это была наша главная цель и задача. Герои российских "Свингеров" более архетипичны для нас. В каждой стране персонажи выбираются, исходя из местных реалий. Мы долго думали, кто они, наши герои. Украинская версия делалась людьми из КВН и имела свою специфику. Латвийская — свою. Мы решили снять в большей степени мелодраму с элементами комедии, чем жанровую ситкомовскую историю."
Другим фильм получился и благодаря именно русским актерам. "Самым незабываемым опытом в моей жизни была встреча с этими сумасшедшими русскими актерами. Нагиев, Пегова... Такие имена! Понимаете, дело в том, что эти актеры - большие профессионалы. Представьте себе, они все вырвались из миллионного русского народа и стали звездами. Невероятно, насколько они должны быть талантливыми, и каким жизненным опытом должны обладать. И те нюансы, которые я вижу в лицах актеров - это краски, но не шесть красок, как в стандартном наборе гуаши. Каждый актер как шкатулка, наполненный тысячами красок и оттенков. Как легко режиссеру промахнуться, ведь он же может быть каким хочет. Этот талант неописуем и дополняется еще их темпераментом. Мы разобрали эти шкатулки и нашли свои подходящие цвета и их комбинации. Мне кажется, что это совершенно другие "Свингеры". Например, Нагиев сразу увидел свой образ несколько иначе и все это каким-то образом подчинил своему ритму, добавив к сценарию фильма", - поделился Экис.