Вскоре после своего 100-летнего юбилея умер режиссер Роланд Калниньш

Через десять дней после празднования своего столетия скончался выдающийся латвийский киноклассик Роланд Калниньш, сообщила агентству LETA представитель Национального киноцентра Кристине Матиса. Юбилей мастера совсем недавно отмечали в кинотеатре Splendid Palace премьерой посвященного ему фильма "Старше ста лет".

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Кинорежиссер родился 7 мая 1922 года, по другим источникам и документам - 9 мая, в семье государственного служащего села Вецслабада Истринской волости Лудзенского уезда Латвии. Учился в рижской средней школе №1, но не окончив школу, Роланд был вынужден пойти работать посыльным — в магазин, затем в газету Jaunākās Ziņas. Он также работал помощником в архиве Армейского экономического магазина, грузчиком в порту, а по утрам развозил хлеб в булочные. В 1940 году, после присоединения Латвии к СССР, сотрудничал как внештатный спорткорр с газетами "Padomju Jaunatne" и "Cīņa" (изданиями ЦК комсомола и ЦК Компартии Латвии). Тема спорта позже появилась в нескольких художественных фильмах Калниньша.

После войны по рекомендации знакомого, работавшего в Управлении по делам искусства Совета министров Латвийской ССР, устроился туда работать помощником инспектора в отдел театра, занимался документацией. Там он познакомился с Леонидом Лейманисом, который после ухода из Художественного театра на Рижскую киностудию пригласил туда Калниньша, сообщает Википедия.

В 1947-м его зачислили в штат помощником режиссера на картину "Возвращение с победой" (режиссер Александр Иванов). В это время он познакомился с Павлом Армандом, переняв у него методы работы с актерами: объяснять роль, а не просто требовать. На второй картине, "Райнис" (режиссер Юлий Райзман), Калныньш был уже ассистентом режиссера.

Благодаря общению с мэтрами старшего поколения он овладел профессией кинорежиссера самоучкой и в 1959 году получил первую самостоятельную работу - фильм "Илзе". В 1962 году был уже принят в члены Союза кинематографистов Латвии. Представители старшего поколения наверняка помнят его фильмы: "Рыцарь королевы" (1970), "Афера Цеплиса" (1972), "Четыре весны", (1975), "Мужские игры на свежем воздухе" (1978), "Три дня на размышление" (1980),"Каменистый путь" (1983) и такой популярный советский кинодетектив, как "Матч состоится в любую погоду" (1985).

Помимо художественных фильмов, Роланд Калниньш работал в жанре кинопублицистики. Документальный фильм "Разговор с королевой" о творчестве актрисы Вии Артмане был удостоен Национальной кинопремии "Большой Кристап" (1980). Для своих кинопортретов режиссер выбирал значительных людей: выдающихся композиторов, литераторов, работников театра. Публиковал очерки о коллегах: Вие Артмане, Леониде Лейманисе, Марисе Рудзитисе.

За долгую и плодотворную работу в кино Калниньш был награжден высшей латвийской наградой — орденом Трех звезд IV степени (1998). Юбилей мастера отмечали в кинотеатре Splendid Palace премьерой посвященного ему фильма "Старше ста лет", размещением коллекции фильмов Калниньша на портале filmas.lv и многими публикациями в различных СМИ.