Вся Америка будет сидеть перед телевизором. В еще одном ремейке "Иронии судьбы" снимутся голливудские актеры

Фильм под названием About Fate будет большим международным проектом, режиссером которого станет российский режиссер Марюс Вайсберг ("Бабушка легкого поведения", "Любовь в большом городе"). Он же заявлен и как креативный продюсер.

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Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-релиз дистрибьютера фильма, главные роли в нем исполнят Эмма Робертс (дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, "Мы — Миллеры", "Американская история ужасов"), Томас Манн ("Фарго"), Гаррет Хедлунд ("Троя"), Бритт Робертсон ("Мистер Черч"). Съемки пройдут в Бостоне летом этого года.

Краткое описание сценария, согласно релизу, "это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл. В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь… со всеми вытекающими последствиями. Зрителей ждет много отличного юмора, романтики и новогодняя сказка".

В разговоре с изданием "Газета.ру" режиссер поделился некоторыми подробностями грядущего проекта. В нем, например, останется сцена с баней. По словам Вайсберга, в США в каждом городе есть бани и любители попариться с веником. "Я решил, что надо сделать сцену в русской бане, как дань оригиналу, — сказал режиссер. — Мои ожидания от этого проекта таковы: теперь вся Америка тоже будет в Новый год сидеть перед телевизором".

Актриса Валентина Талызина, сыгравшая в оригинальной ленте одну из второстепенных ролей и также озвучившая главную героиню, сомневается, что новый фильм будет успешным. "На основе общей истории они создадут свое кино, тем более еще и американское. Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить", - считает она.

Как отмечает "РГ", пока неизвестно, удалось ли создателям ремейка согласовать права с наследниками Эльдара Рязанова, снявшего легендарную ленту "Ирония судьбы, или С легким паром". В 2007 году фильм под названием "Ирония судьбы. Продолжение" снял Тимур Бекмамбетов. Также известно о болливудском проекте I love NY (2015), в котором события советской комедии перенесены в современную Америку.