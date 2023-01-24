"Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона преодолел отметку в два миллиарда долларов.

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Лента стала шестым кинопроектом в истории, собравшим в в прокате свыше двух миллиардов. Из них более 1,4 миллиарда принесли зарубежные показы, почти 600 миллионов - в США.

Интересно, что в этом списке фильмы Кэмерона занимают ровно половину - его же первая часть "Аватара" возглавляет рейтинг, а "Титаник" занимает третью строчку.

Эти цифры не окончательные, так как фильм еще находится в прокате.