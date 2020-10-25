Второй финалист шоу о пластических операциях - Ренар из Валмиеры

В финал шоу об экстремальных преображениях "Операция: Новая жизнь" на канале 3+ вышел еще один участник - 32-летний Ренар Баушениекс из Валмиеры.

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Во втором выпуске за возможность пережить преображение еще одна тройка участников. Юлия, которая в юности была настоящей супермоделью, но не смогла принять изменения своего тела после двух беременностей. Также она не может смириться с последствиями двух неудачных операций на груди. Эрвин, который прячется от фотокамер и с грустью вспоминает, как совсем недавно был стройным и привлекательным. И Ренар, которого друзья всю жизнь называли "жирным", и который за короткий период скинул 40 килограммов и теперь мечтает избавиться от нескольких килограммов лишней кожи. Во время программы участники прошли эмоциональные проверки – откровенную фотосессию, мотивационные переговоры с психологом, а также художественную мастерскую, где участникам пришлось почувствовать себя друг перед другом в роли обнаженной модели, что вызвало крайне эмоциональные переживания у Юлии. После выполненных заданий и обсуждения команды экспертов было решено, что возможность начать новую жизнь получит именно Ренар, который уже своими силами добился многого, а с помощью профессионалов сможет улучшить достигнутый результат.

Что известно о Ренаре

Фамилия, имя: Ренар Баушениекс

Возраст: 32

Место жительства: Валмиера

Статус отношений: в гражданском партнерстве 15 лет, 2 детей

Род занятий: Управляющий складом и работник автосервиса

У Ренара уже с детства были проблемы с зубами – за ними не ухаживали и не лечили. Самое ужасное произошло в Великобритании, где он прожил 4 года. Там у него начали очень сильные боли, и доктора не нашли другого выхода, кроме как удалить все испорченные зубы. В общей сложности он потерял восемь зубов. Второй недостаток Ренар – это лишний вес, с которым он боролся уже с шести лет. Критической границы вес Ренара достиг в Великобритании - 164 килограмма. После долгой 25-летней борьбы с лишним весом Ренар победил, потому что в течение последних двух лет мужчина скинул более 40 килограммов

Что хотел бы изменить в своей внешности? Лишний вес растянул кожу живота Ренара, оставив после похудения несколько килограммов лишней кожи. На ногах Ренарса появилась сеть вен. На жизнь Ренара влияют также выпавшие зубы. Мужчина считает, что преодоление этих несовершенств позволит ему чувствовать себя гораздо более уверенным в себе, более счастливым, а также стать примером для своих детей. Также Ренар обещал жениться на любимой женщине и маме своих детей после преображения.

Следующий из финалистов будет определен в третьем выпуске, который выйдет в эфир 26 октября.