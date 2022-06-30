Вуди Аллен рассказал о возможном завершении кинокарьеры

В недавней беседе с Алеком Болдуином знаменитый американский режиссер, сценарист и продюсер Вудди Аллен сообщил, в каком городе будет снимать новый фильм, и заявил, что может вскоре уйти из кино. Об этом пишет Deadline.

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Аллен подумывает о том, чтобы снять "еще один или два фильма" и завершить карьеру режиссера, поскольку из-за упадка индустрии проката он уже "не чувствует трепета" от кино. Мэтр сообщил, что съемки одной из картин будут проходить в Париже в начале осени. Других подробностей неназванного проекта режиссер не раскрыл.

Аллен еще до пандемии начал сталкиваться со сложностями для традиционных кинотеатральных премьер. По словам режиссера, раньше фильмы шли в кинотеатрах продолжительное время, и люди по всей стране шли их посмотреть. Сейчас прокат длится пару недель, максимум шесть, а потом все смотрят картину на стримингах, пожаловался режиссер, отметив, что из-за этого он стал получать гораздо меньше удовольствия от создания лент.

Во время разговора с Болдуином 86-летний режиссер также поведал о своем нынешнем образе жизни: "Мне не приходится мерзнуть зимой или мучиться от жары летом, вставать в пять утра и весь день что-то решать. Я дома, и мне нечего больше делать, кроме как упражняться на кларнете и писать. Я написал несколько пьес. Я спросил себя: а что, если я не буду снимать кино? Это хороший способ проживать жизнь", - цитирует режиссера "Стиль".