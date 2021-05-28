Вы точно разрыдаетесь. Каким получился спецвыпуск "Друзей"

Состоялась долгожданная премьера спецвыпуска "Друзей". По сути это более 100 минут ностальгии в чистом виде, от которой фанатам может стать немного не по себе.

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Своими впечатлениями после просмотра поделилась "Газета.Ru". И если кто-то еще не посмотрел, предупреждаем - это в какой-то степени спойлер.

В спеце "Друзей" Моника, Чендлер, Фиби, Росс, Джоуи и Рэйчел впервые с 2004 года возвращаются в знакомые локации — ту самую уютную нью-йоркскую квартиру с фиолетовыми стенами, а также в "Центральную кофейню", где в свое время была выпита не одна сотня кружек кофе. Вот только это уже не полюбившиеся персонажи, а исполнители главных ролей: в реюнионе они лишь местами ведут себя как герои сериала, но по большей степени находятся вне образа.

Фильм в подробностях показывает само воссоединение — с момента общего сбора легендарной шестерки на воссозданной съемочной площадке до трогательных прощальных объятий. Где-то между этим основной каст сыграет в квиз на знание ситкома, даст (скучное) интервью Джеймсу Кордену, воспроизведет несколько культовых сцен, пересмотрит забавные неудачные дубли, вспомнит о былой атмосфере на съемках и теплых взаимоотношениях, переросших в настоящую дружбу. В эпизодах появятся селебрити — фанаты сериала: Дэвид Бекхэм, Кара Делевинь, Синди Кроуфорд, Джастин Бибер, Леди Гага, Кит Харингтон. Кроме того, свою секунду славы получат исполнители второстепенных ролей — Дженис, Ричарда, Гантера и некоторых других.

Из самого интересного: Дженнифер Энистон внезапно встанет на сторону Росса, подтвердив "перерыв" в их отношениях с Рэйчел, а также признает взаимную с Дэвидом Швиммером влюбленность во время съемок первых сезонов.

На этом, собственно, все: не считать же за что-то невероятное странный показ мод, по ходу которого Кара Делевинь примерит на себя костюм Рождественского броненосца, знакомого по одной из самых смешных серий комедии.

Со спешлом "Друзей" вот какая странная штука: это достаточно проходная в плане реализации и наполнения работа, которая, впрочем, окончательно узаконивает абсолютное величие оригинала. Спец, в сущности, являет собой обычный документальный фильм-воспоминание о том самом сериале, на котором рос каждый второй — а каждый третий временами пересматривает до сих пор. Включать его не фанатам будет бессмысленной затеей (зачем лицезреть и слушать малознакомых стариков, рефлексирующих по прошлому?). В свою очередь, верные поклонники не узнают из ленты почти ничего нового. История создания ситкома хоть и проговаривается, но мельком и будто для галочки. В любой книге о сериале это и многое другое расписано куда подробнее, интереснее, лучше.

Но "Воссоединение" тем и уникально, что этот с виду типичный док — совершенно не про информацию или какие-то любопытные детали. "Воссоединение" — уникальное эмоциональное переживание, которое не оставит равнодушным ни одного, в том числе и самого сурового фаната. Даже если вы продержитесь без слез до последних минут, в финале все равно разрыдаетесь вместе с любимыми героями. И вот почему.

Главный секрет сумасшедшего успеха "Друзей" заключался в атмосфере, которую до сих пор не сумел полноценно повторить ни один конкурент. Она была результатом удивительной синергии между главными актерами, которые стали друзьями не только на экране, но и в реальной жизни. Благодаря получившейся искренности и понятности зрители не столько ассоциировали себя с персонажами, сколько сосуществовали рядом, вместе с ними — и с годами сами стали их близкими друзьями. Именно поэтому было так трудно не пустить слезу, когда в 2004 году герои навсегда покинули квартиру Моники, вступив в новую, более взрослую фазу жизни. У зрителей тогда было впечатление, что это не какие-то выдуманные нью-йоркцы, а их настоящие близкие друзья родили детей/уехали в пригород/разошлись своими путями — и вроде бы они по-прежнему тут (для тебя, как следует из саундтрека), но как раньше уже не будет.

И именно поэтому так больно смотреть на них сейчас.

Тут нет смысла разделять основной каст на "хорошо сохранившихся" и "сильно постаревших". Да, из-за всем известных проблем Мэттью Перри сейчас выглядит сильно потрепанным жизнью, а, к примеру, Лиза Кудроу будто лишь вчера отснялась в последнем эпизоде оригинала. Важно не это, им всем в любом случае уже за 50 — и они уже совсем не те, что в пилотном эпизоде.

Ключевое в другом. Окунаясь в воспоминания вместе с актерами, ты в любом случае подсознательно воспринимаешь их как тех самых персонажей. Персонажей, которые были и остаются твоими друзьями. Друзьями, которые заметно постарели и пережили много неприятного — наркотическую зависимость, развод, что-то еще. Друзьями, в которых почти не осталось легкости, а молодости не осталось вовсе. И невольно ты переносишь это ощущение на самого себя. Вне зависимости от реального возраста наступает рефлексия о старости и безвозвратно утраченном прекрасном прошлом.

В финале спецвыпуска режиссеры применили до боли базовый прием: показали под грустную музыку кадры со съемок первого сезона вперемешку с записью реюниона в тех же локациях и в то же составе, но этого года. Разница между кадрами — без малого 30 лет. В любом другом случае это бы не возымело столь сильного эффекта, но речь про "Друзей", которые для многих стали друзьями без кавычек. И глаза почему-то резко становятся мокрыми — особенно когда Кортни Кокс справедливо замечает, что это их (ваша) последняя встреча в таком составе и в этих декорациях.