Выключите это! Стивен Кинг назвал самый страшный фильм, который даже не смог досмотреть
Foto: AP/Scanpix/LETA

Американский писатель Стивен Кинг, известный прежде всего по произведениям в остросюжетных жанрах, назвал самый страшный фильм ужасов.

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Автор историй для таких фильмов, как "Сияние" и "Оно", в интервью для Dread Central заявил, что боялся, когда смотрел хоррор 1999 года "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света". "Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: выключите это! это слишком жутко и странно!" — вспомнил прозванный "королем ужасов" Кинг.

Картина режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика повествует о группе студентов, которые приезжают в старинное американское поселение Беркитсвиль, штат Мэриленд, чтобы снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.

После премьеры лента получила положительные отзывы зрителей и критиков, а также стала сверхуспешной в мировом прокате. При бюджете всего 60 тысяч долларов фильм заработал более 248 миллионов, а также попал в Книгу рекордов Гиннесса как кинопроект с наиболее успешным соотношением расходов и доходов.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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