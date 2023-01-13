"Амедиатека" целиком скрыла возможность просмотра некоторых сериалов, посвященных ЛГБТ-культуре, и отцензурировала гей-секс в "Игре престолов", выяснила Русская служба Би-би-си. Это последствия нового закона об "ЛГБТ-пропаганде".

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С декабря в телеграм-каналах неоднократно замечали, что российские стриминг-сервисы "Амедиатека" и "Кинопоиск" цензурируют зарубежные сериалы, в которых присутствуют гомосексуальные отношения. Стриминги вырезают из сериалов целые сцены и в переводе не употребляют слово "гей".

Закон, расширяющий запрет "ЛГБТ-пропаганды", вступил в силу в декабре. Если раньше "пропаганда" была запрещена только среди несовершеннолетних, то теперь запрет распространяется повсеместно - на книги, сериалы, кино, СМИ и другие медиа. При этом четкого определения, что такое "ЛГБТ-пропаганда", закон не дает.

Сначала новый закон сильно повлиял на книжную индустрию - многим издательствам и книжным магазинам пришлось изъять из продажи книги об однополых отношениях или цензурировать отдельные куски текста в произведениях. Теперь новый запрет коснулся и сериалов.

Так, с сервиса "Амедиатека" полностью исчезли несколько сериалов и телешоу, посвященных квир-культуре. "Амедиатека" - единственный партнер американского телеканала HBO в России, а также крупнейший российский стриминговый сервис, обладающий правами на иностранные фильмы и сериалы.

В апреле 2020 года стриминг-сервис громко анонсировал премьеру реалити-шоу "Мы здесь" (We're here), в котором известные дрэг-квин ездят по Америке и устраивают дрэг-перформансы, параллельно обсуждая вопросы гомофобии и принятия разных идентичностей (словом дрэг-квин, или дрэг-королева, обозначают артистов-мужчин, которые используют образы противоположного пола, переодеваясь в женскую одежду, подчас вычурную и нарочито-гротескную, и используя броский макияж - Би-би-си).

Теперь же шоу "Мы здесь" не отображается в поиске "Амедиатеки", а по прямой ссылке на шоу кнопка "Смотреть" больше не активна.

Такая же участь постигла и сериал "Секс в другом городе: Поколение Q" (The L word: generation Q) о жизни и отношениях группы лесбиянок в Лос-Анджелесе. Однако сериал "Джентльмен Джек" - биография известной английской лесбиянки Энн Листер - все еще доступен для просмотра.

Вырезанные сцены

В нашумевшем сериале "Игра престолов" есть несколько сцен гей-секса, которые оказались вырезанными в русской версии.

Так, в пятой серии первого сезона сериал раскрывает отношения Лораса Тирелла и Ренли Баратеона - последний мечтает захватить трон у своего брата. В оригинальной сцене Лорас моет Ренли во время обсуждения, кому должен достаться трон. После этого Лорас расстегивает штаны Ренли и опускается перед ним на колени. В версии "Амедиатеки" сцена прерывается на разговоре, не показывая их интимные отношения. Эта серия на "Амедиатеке" длится 50 минут, хотя оригинальная версия идет 55 минут.

Еще одна двухминутная постельная сцена Лораса и Ренли из третьей серии второго сезона также была вырезана в версии "Амедиатеки". Эта сцена изображает мужчин в постели во время того, как они обсуждают, что Ренли, будущему королю, нужно будет жениться на сестре Лораса.

Также из седьмой серии первого сезона полностью исчезла пятиминутная секс-сцена двух работниц борделя.

При этом в сериале есть еще как минимум три сцены однополых взаимоотношений между персонажами, которые остались в версии "Амедиатеки".

Сцена отношений Лораса Тирелла и Ренли Баратеона, подвергшаяся цензуре

В начале декабря блогер Сергей Калюжный заметил, что хронометрах одной из серий второго сезона популярного сериала "Белый лотос" стал меньше на 8 минут. Это сериал-сатира о жизни постояльцев в дорогом отеле.

Из второго сезона сериала была вырезана сцена секса двух мужчин, которая играет ключевую роль в сюжете. Были вырезаны и другие, более короткие сцены из других серий, где, например, две девушки обсуждают секс друг с другом.

Однако тогда, в декабре, цензуре подвергся только второй сезон "Белого лотоса", первый оставался без изменений.

Сейчас же, как заметила Би-би-си, на "Амедиатеке" пропали и гей-сцены из первого сезона сериала. По сценарию, менеджер отеля Армонд ухаживает за одним из своих сотрудников Дилланом и в конце сезона склоняет его к сексу. Четвертая серия заканчивается тем, что один из постояльцев застукивает Армонда за сексом с Дилланом, после чего развивается конфликт.

В версии "Амедиатеки" в этой серии нет сцены разговора Армонда и Диллана об их отношениях, а сцена, когда к ним заходят в комнату во время секса, обрезана так, что становится решительно непонятно, что же один из постояльцев там увидел.

"Мужчина" вместо "гея" и другая цензура

Кроме того, в российской озвучке второго сезона "Белый лотос" герои неоднократно вместо слова "гей" говорят "мужчина": так, реплика одного из персонажей "Мы все тут геи" была переведена как "Мы все тут мужчины".

Такая же участь постигла и культовый сериал "Секс в большом городе", транслируемый "Амедиатекой" и "Кинопоиском". В некоторых сериях героям в озвучке заменили слова "гей" и "педик" на "мальчик", обратил внимание телеграм-канал "Осторожно, новости".

Кроме того, из сериала была полностью вырезана сцена второго сезона, в которой одна из героинь Шарлотта признается, что она не лесбиянка.

В двенадцатой серии второго сезона "Секса в большом городе" вырезали сцену, где один из ключевых персонажей, открытый гей Стенфорд ищет секс-знакомства в интернете, а затем идет на обнаженную гей-вечеринку. В более поздних сезонах - например, в четвертом и пятом - секс-сцены с участием Стенфорда и его разговоры об отношениях с мужчинами осталась пока нетронутыми.

Однако продолжения этого сериала, шоу "И просто так", цензура пока не коснулась, несмотря на то, что в нем другая героиня Миранда начинает отношения с небинарной персоной Че и несколько раз за сезон занимается с ней сексом.

Самые жесткие правки коснулись другого ставшего уже культовым сериала "Эйфория" о наркозависимой школьнице, которая влюбляется в свою подругу транс-женщину. Телеграм-канал "into the streaming-verse" подсчитал, что вырезанные сцены могут присутствовать почти в каждой серии двух сезонов сериала на "Амедиатеке" - цензуре подверглись сцены однополых отношений и употребления наркотиков. Суммарно было вырезано около двух часов сериала.

"Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что виновата в данном случае не она ["Амедиатека"] и другие российские стриминг-сервисы, а очередной чудо-закон и его авторы, просто вычеркнувшие из российского общества часть его представителей", - пишет автор канала "into the streaming-verse".

"Кинопоиск" ранее в комментарии РБК объяснял отсутствие вырезанных сцен тем, что транслирует ту версию сериалов, которую предоставляла ему "Амедиатека".

Русская служба Би-би-си направила запросы в "Амедиатеку" и HBO и ожидает ответа. Ранее пресс-служба "Амедиатеки" отказывала в комментариях по этому вопросу другим СМИ.