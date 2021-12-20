Вышел новый сезон "Ведьмака". Удалось ли ему превзойти "Игру престолов"?

На Netflix вышел один из самых ожидаемых проектов года — второй сезон "Ведьмака", экранизации фэнтезийных книг польского писателя Анджея Сапковского. Первая часть адаптации стала хитом стримингового сервиса, хоть и вызвала волну негодования из-за якобы нарушения канонов "славянского фэнтези" — что, конечно, иронично, учитывая, что как раз-таки фэнтезийным канонам сериал следовал как по учебнику, двигая сюжет по проторенной многочисленными киносказками дороге.

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"Лента.ру" рассказывает, каким получилась новая часть приключений Белого Волка.

После продолжительных скитаний Геральту (Генри Кавилл) наконец удалось найти принцессу Цириллу (Фрейя Аллан), Дитя Предназначения, которое он пообещал защитить от любых опасностей. Напасти на Цири при этом сыпятся с подозрительной частотой, и поэтому ведьмак везет девочку в самое безопасное место на континенте — крепость Каэр Морхен. Некогда в ней обучали ведьмаков, однако после масштабного нападения на гильдию секрет мутагена, использовавшегося для создания борцов с чудовищами, был утерян, а крепость превратилась в место зимовки для выживших наемников-мутантов.

Цири, впрочем, сложа руки за стенами сидеть не собирается — вот она уже уговаривает Геральта научить ее сражаться на мечах, а вот ведьмак Ламберт (Пол Бульон) отводит ее на костедробительную полосу препятствий с движущимися дубинами и шатающимися мостиками. На изнурительных тренировках вчерашняя принцесса прольет немало крови, но это только укрепит упрямую Цириллу в желании стать такой же, как Геральт. Попутно выясняется, что кровь у девушки особенная — из нее можно вывести тот самый мутаген, использовавшийся для создания ведьмаков. Весемир (Ким Бодния), старейший из выживших охотников на чудовищ, готов уже и из Цириллы сделать ведьмачку, но Геральт останавливает операцию — девочку ждет другое предназначение.

Foto: Kadrs no filmas

Если первый сезон "Ведьмака" представал сборником различных эпизодов из жизни Геральта (собственно, и основывалась дебютная часть на ранних книгах Сапковского, состоящих из коротких рассказов о ведьмачьих приключениях), то теперь зрителям представили куда более цельную и содержательную историю (по мотивам, соответственно, полноценного романа "Кровь эльфов"). Многое в сериале поменялось — вчерашние отпетые негодяи вроде ведьмы Фрингиллы (Мими Дивени) и нильфгаардца Кагыра (Имон Фэррен) неожиданно очеловечились, куда более понятным стало положение дел на континенте. Проблема в том, что в центре сюжета "Ведьмака" оказывается история о владеющей особым даром героине, за которой охотится полмира, и мрачном воине, ее оберегающем, — и история эта весьма заезженная даже для вышедшей в 1994 году "Крови эльфов", чего уж говорить о сериале 2021-го!

Шоураннер Лорен Хиссрич вроде бы и понимает, что сюжет про Избранного (или, в нашем случае, Избранную) является самым избитым клише не только в фэнтези, и потому регулярно уводит внимание от злоключений Цири во все стороны — то про нелегкую судьбу эльфов расскажет, то переключится на подковерные интриги коварных магов, то разбавит пафос очередным хитом барда Лютика (Джои Бэти). Какие-то из этих ответвлений более удачны, нежели другие (злоключения ведьмы Йеннифер, к примеру, почти целиком состоят из погонь и пленений — в итоге уже сбиваешься со счета, сколько раз персонаж оказывается в оковах). Но бремя первоисточника и, по-видимому, давление со стороны фанатского сообщества, которое Хиссрич во всей красе испытала на своей шкуре в Twitter с выходом первого сезона, все же заставляет "Ведьмака" снова и снова возвращаться к основному сюжету. К несчастью, в эти моменты сериал предсказуемо становится излишне пафосным и совершенно перестает увлекать.

Foto: Kadrs no filmas

Так или иначе, второй сезон "Ведьмака" сделал одну важную вещь — максимально отдалил себя от другого фэнтезийного сериала, с которым его не переставали сравнивать в 2019-м (возможно, конечно, дело еще и во времени, прошедшем с выхода "Игры престолов", но налицо и осознанная работа над ошибками). Масштабные войны и баталии — один из самых неудачных элементов первого сезона, из-за которого критики изрядно повозили "Ведьмака" в грязи — здесь остаются за кадром. При этом окончательно от геополитических страстей шоу вовсе не отказывается — война Севера с Нильфгаардом хоть и переживает затишье, но готова вот-вот разразиться с новой силой.

Что ж, "Ведьмак" явно повзрослел, исправил прошлые недочеты, не утратил свои сильные стороны (например, экшен-эпизоды стали даже еще зрелищнее) и представил куда более увлекательную, стройную историю. Вторая часть осталась столь же чуткой по отношению к книгам (и даже подготовила пару-тройку пасхалок для любителей серии видеоигр про Геральта), при этом соблюдая насколько это возможно баланс между необходимыми для поддержания интриги отхождениями от оригинала и каноном. Да, в основе нового сезона все также лежат прописные истины вроде "ненависть — зло" и "настоящие монстры — необязательно мохнатые и с клыками", но надо отдать должное, вещи эти не втираются зрителю с назойливостью жирной жужжащей мухи, оставаясь скорее необходимой данью книгам. И с такой динамикой, быть может, третий сезон сериала (на который "Ведьмака", конечно же, уже продлили) станет новым словом в жанре телевизионного фэнтези — таким, что у критиков и мысли не возникнет сравнивать шоу с "Игрой престолов". Хотя, возможно, для этого нужно попросту выждать еще чуть больше времени — годы пройдут, экранизацию романов Джорджа Р. Мартина подзабудут, и эта странная борьба за эфемерные лавры эпического фэнтези, наконец, завершится без победителя.

Второй сезон сериала "Ведьмак" (The Witcher) вышел на Netflix 17 декабря