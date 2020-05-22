Взлетел до небес. Клип Little Big поставил рекорд на "Евровидении"
Foto: Kadrs no video

Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала "Евровидения". Об этом сообщается на официальном сайте международного конкурса.

"Количество просмотров музыкального клипа взлетело до небес", — заявили организаторы. Всего чуть более, чем за два месяца, видео посмотрели более 100 миллионов раз, что сделало клип самым быстрорастущим видео в истории канала конкурса на YouTube.

За все время только одно видео набрало более 100 миллионов просмотров — клип на песню Toy израильской певицы Нетты Барзилай. "Поздравляем Little Big!", — добавляется в сообщении.

19 мая сообщалось, что клип Little Big занял четвертое место в международном чарте International YouTube Weekly Chart, уступив лишь американским рэперам 6ix9ine и Future, а также певице Ариане Гранде. За несколько дней до этого участники группы сообщили, что клип на песню Uno попал в тренды YouTube 26 стран мира.

Конкурс "Евровидение 2020" должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако Европейский вещательный союз отменил музыкальный конкурс из-за пандемии коронавируса. Вместо финала конкурса устроили онлайн-шоу, на котором Little Big представила альтернативную версию песни Uno.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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