Warner Bros выпустит все блокбастеры 2021 года одновременно в кино и стриминге

Мир кино больше не будет прежним (опять): Warner Bros. и HBO Max объявили, что 17 киноблокбастеров студии, то есть все ее запланированные на будущий год фильмы, будут появляться на стриминге одновременно с премьерами в кинотеатрах, пишет "Газета.ру".

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Стоимость акций западных сетей кинотеатров резко пошла вниз на фоне новостей о решении руководства Warner Bros. выпустить всю линейку кинопремьер (а это, например, "Дюна", "Матрица 4", "Годзилла против Конга", "Том и Джерри"), запланированных на 2021 год, в стриминговый сервис HBO Max одновременно с их выходом на большие экраны.

С момента объявления новых планов ценные бумаги киносети Cinemark подешевели на 21%, компании Imax — на 7,3, а их конкурентов Marcus Corporation — на 11%.

Владельцы сети кинотеатров AMC в день анонса продали около 200 млн своих акций, чтобы повысить собственную ликвидность. Стоимость их ценных бумаг упала на целых 17% к вечеру 3 декабря.

Падение рынка затронуло и других игроков киноиндустрии. Так, акции компании National Cinemedia, которая занимается продажей рекламных роликов кинотеатрам, упали на 6,8%.

Падение акций кинотеатров из-за решение Warner Bros. углубило и без того серьезный кризис, в котором находились сети кинотеатров. После простоя в несколько месяцев, вызванного введением ограничений против пандемии, летний сезон не смог принести прибыли, необходимой для компенсации экономических потерь.

Даже премьера такого крупного и ожидаемого блокбастера, как "Довод" Кристофера Нолана, не смогла привлечь в кинотеатры зрителей после вспышки заболеваемости. Как опасаются эксперты, возможность в день премьеры посмотреть фильм на стриминговом сервисе вместо того, чтобы идти в кино, приведет к тому, что зрители вообще не захотят покидать своих домов во время пандемии.

Официальные представители Warner Bros. в ответ на критику в адрес компании пояснили, что такой ход был задуман лишь как временный в текущих нестандартных условиях. Основной же причиной для подобного решения они назвали ситуацию с долгим простоем кинотеатров в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, основных источников дохода от кинопремьер.

Другие крупные голливудские киностудии также прибегли к помощи стриминговых платформ, чтобы справиться с проблемами дистрибьюции в условиях пандемии. Так, именно в сети состоялись (или еще состоятся) премьеры проектов Disney "Мулан" и "Душа", а мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье" и фильм "Новости со всего света" студии Universal выйдут в кинотеатрах всего за 17 дней до онлайн-релиза.

Изначально представители Warner Bros. говорили о планах выпустить одновременно в кино и в сети только фильм "Чудо-женщина: 1984". Тогда игроки кинорынка рассматривали такой шаг как разовый эксперимент для улучшения финансовых дел компании.

Однако вскоре после этого стало официально известно, что киностудия будет удерживать такой режим в течение всего 2021 года. Именно на следующий год запланированы премьеры 17 фильмов, среди которых – блокбастеры мирового уровня. Это, в частности, "Матрица 4", "Дюна" Дени Вильнева, приквел сериала "Клан Сопрано" под названием "Множественные святые Нью-Арка", а также перезапуск "Отряда Самоубийц" с Джеймсом Ганном.

Среди других проектов Warner Bros., которые одновременно выйдут в кинотеатрах и на HBO Max, – "Мелочи" с Дензелом Вашингтоном, "Иуда и черный мессия", киноверсия "Тома и Джерри", "Годзилла против Конга", "Смертельная схватка", "Те, кто желает мне смерти" с Анджелиной Джоли, "Заклятие 3: По воле дьявола", "Космический джем 2", "Воспоминание", "Злое" и "Король Ричард" с Уиллом Смитом в главной роли.

Интересно также, что совсем недавно Universal договорилась с крупнейшими западными киносетями о сокращении "окна" между премьерами фильмов в кино и в онлайне. Сделка называлась экспертами исторической для индустрии.