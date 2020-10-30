Leonīds Jakubovičs
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" на Первом канале Леонид Якубович назвал самый дорогой подарок в истории программы. В эфире передачи "Доброе утро" он рассказал, как один из участников привез пробитый пулей портсигар.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Это было, по-моему, в 1996 или 1997 годах. Ветеран подарил нам портсигар, пробитый пулей", — поделился Якубович и отметил, что портсигар лежал у сердца его владельца. Ведущий добавил, что не смог взять вещь и вернул ее. "Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был", — заключил Якубович.

Он подчеркнул, что на "Поле чудес" никто не ведет учет подарков. "Сразу после программы, как известно, все выставляется на барабан. Гости в студии подходят к барабану", — объяснил Якубович. Ведущий уточнил, что сейчас из-за коронавируса в студии нет зрителей, но он все равно не знает, где оказываются подарки после съемок.

Ранее в октябре Якубович прокомментировал возможную смену ведущего "Поля чудес". Он допустил такой вариант событий и отметил, что "незаменимых людей нет". При этом в июле он говорил, что не планирует уходить с проекта.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru

Tags

Леонид Якубович
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt в Латвии празднует трехлетие!