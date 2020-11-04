В октябре исполнилось 30 лет культовому телепроекту "Поле чудес". Мало кто помнит, но первым ведущим программы был вовсе не Леонид Якубович, а автор идеи Владислав Листьев. Сегодня программу невозможно представить без Леонида Аркадьевича и его фирменных фраз "Крутите барабан!", "Сектор "Приз"!", "Рекламная пауза!" и "Аааааавтомобиль!" Несмотря на доброту и семейность программы, за кулисами "Поля чудес" нередко было жарко.

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Как менялось культовое российское шоу и какие скандалы его сотрясали, рассказывает "Лента.ру".