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"Была подсказка!"
Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

В октябре исполнилось 30 лет культовому телепроекту "Поле чудес". Мало кто помнит, но первым ведущим программы был вовсе не Леонид Якубович, а автор идеи Владислав Листьев. Сегодня программу невозможно представить без Леонида Аркадьевича и его фирменных фраз "Крутите барабан!", "Сектор "Приз"!", "Рекламная пауза!" и "Аааааавтомобиль!" Несмотря на доброту и семейность программы, за кулисами "Поля чудес" нередко было жарко.

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"Была подсказка!"

Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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