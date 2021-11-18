Юная Артмане и номинант на "Оскар": где посмотреть обновленные жемчужины латвийской киноклассики

Фильм "Дитя человеческое" на латгальском языке первым латвийским фильмом, номинированным на премию "Оскар". За более чем столетнюю историю латвийский кинематограф прошел долгий путь - от национально ориентированного экспрессионистского немого кино до классического мейнстрима.
В честь Дня независимости Латвии предлагаем посмотреть самые знаменитые отреставрированные латвийские фильмы на портале filmas.lv.
- 1. “Лачплесис”, 1930
- 2. “Эдгар и Кристина”, 1966
- 3. “Дышите глубже”, 1967
- 4. “Когда дождь и ветер стучат в окно”, 1967
- 5. “Афера Цеплиса”, 1972
- 6. “Яблоко в реке”, 1974
- 7. “Мой друг — человек несерьезный”, 1975
- 8. “Лето мотоциклистов”, 1975
- 9. “Соната над озером”, 1976
- 10. “Быть лишним”, 1976
- 11. “Чужие страсти”, 1983
- 12. “Фотография с женщиной и диким кабаном”, 1987
- 13. “Дитя человеческое”, 1991
- 14. “Ки-ке-ри-ку”, 1966
- 15. “Соколик”, 1978
- 16. “Заячья банька”, 1979