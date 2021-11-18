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“Лачплесис”, 1930
Юная Артмане и номинант на "Оскар": где посмотреть обновленные жемчужины латвийской киноклассики
Foto: Filmas 'Cilvēka bērns' (1991) kadri no restaurētās kopijas (2017)

Фильм "Дитя человеческое" на латгальском языке первым латвийским фильмом, номинированным на премию "Оскар". За более чем столетнюю историю латвийский кинематограф прошел долгий путь - от национально ориентированного экспрессионистского немого кино до классического мейнстрима.

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1 17
“Лачплесис”, 1930
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