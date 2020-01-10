Sputnik/Scanpix/LETA
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

ВГТРК решил убрать передачу "Сам себе режиссер" из сетки вещания, об этом рассказал ее бессменный ведущий Алексей Лысенков. Кроме того, приостановлен выпуск программ "Утренняя почта" и "Смехопанорама", сообщает РБК.

По словам Лысенкова, выпуск "Сам себе режиссер" от 22 декабря стал последним в истории передачи. В январе 2020 года ей исполняется 28 лет.

"В начале января 2020 года случились, на мой взгляд, два знаковых события. Первое — программе "Сам себе режиссер" исполнилось 28 лет. И второе — телеканалом "Россия" и холдингом ВГТРК принято решение снять программу "Сам себе режиссер" с эфира. Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человеку, мне трудно это принять. Но я вынужден с этим согласиться", — заявил Лысенков.

Евгений Петросян на вопрос корреспондента РБК о его программе ответил, что он не в курсе ситуации с приостановкой выпуска "Смехопанорамы". Как отмечает издание, рейтинг "Смехопанорамы" последнее время был невысок.

В эфире "России 1" программа выходила по воскресеньям рано утром — с 07:30 до 08:00. В 2019 году самый высокий рейтинг был у выпуска, который вышел в эфир 24 марта, — его посмотрели 1,08% всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах.

"Утренняя почта" выходила в эфир также по воскресеньям, с 08:00 до 08:40. Самый рейтинговый выпуск — 1,4% — в прошлом году также вышел в эфир 24 марта.

"Сам себе режиссер" выходил по воскресеньям с 06:40 до 07:30. Самый рейтинговый выпуск — 0,5% — в 2019 году также был зафиксирован 24 марта.

Последний выпуск "Сам себе режиссер" вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски "Утренней почты" и "Смехопанорамы" — 29 декабря.

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rus.DELFI.lv

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