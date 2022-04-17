Заряженная вода, мошенники и миллионы из России. О чем рассказывают новые латвийские фильмы?

На экраны вышли два латвийских фильма - "Вкус воды" и "Доверенная персона", которые рассказывают о нашумевших мошенничествах XXI века в Латвии и поднимают на новый уровень осмысления тему фейков. Авторы пытаются ответить на актуальный вопрос, почему люди так охотно верят в самую наглую ложь и так легко сдают, продают и обменивают на разные блага личную свободу.

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За время пандемии киноиндустрия Латвии не только не стояла на месте, но даже пользовалась ситуацией: самые востребованные театральные актеры на время ограничений оказались не так заняты, как обычно. Получились картины, в которых задействованы звезды латвийского театра. По жанру — криминальные комедии, что особенно рекомендуется к применению в качестве сеанса психотерапии в смутное и неспокойное время.

"Вкус воды", реж. Матисс Кажа



О чем фильм? Журналистка Катрина (Ивета Поле) проводит расследование, что стоит за многомиллионным проектом "Дом воды" - таинственной организацией-сектой, которую возглавляет некий Мастер (Вилис Даудзиньш). К нему, как ослики на морковку, стекаются доверчивые граждане с душевными и физическими хворями. Мастер обещает их сделать свободными ...

Foto: kadrs

В чем особенность? Как и предыдущий фильм 26-летнего Матисса Кажи "Кино и мы", этот (1 час 47 минут) был снят единым кадром в двух съемочных локациях, во время переезда между которыми съемки не прекращались. Актеры сами себя представляли зрителям, передвигались между 23 сменными декорациями, переодевались и даже снимали фильтры с кинокамеры.

Путь к идеальному кадру занял пять непростых дней. Во время работы над первым дублем на 30-й минуте у транспорта лопнула шина. Самым болезненным оказался предпоследний дубль: за 10 минут до завершения съемок, когда почти идеально были пройдены полтора часа задачи, оператор Александр Гребнев покачнулся — группа удержала его от падения, но все пришлось начинать заново.

Foto: Kadrs no filmas

В чем актуальность? "Злобы дня" в картине — хоть отбавляй. Уже сами съемки единым кадром — образец почти героической сплоченности большой команды во времена всеобщей разобщенности и индивидуализма. Режиссер вдохновлялся фильмами "Виктория", Fish & Cat и "Русский ковчег", но его единокадровый эксперимент — это настоящий театр в кино.

Тема "заряженной воды" для Латвии почти документальна. На днях окружной суд вынес приговор о делу о Memory water – продававшейся по всей Латвии питьевой воды, которую рекламировали, как "биоводу" с особой структурой, способной творить чудеса. Это решение еще не обнародовали, но полтора года назад Центр защиты прав потребителей наложил на компанию штраф 15 тысяч евро за нарушение прав потребителей — коммерсанты пытаются решение обжаловать.

Кстати, если в картине "Вкус воды" за таинственной организацией обнаруживается "приближенный к Кремлю" российский спонсор, то проект реальной латвийской Memory water создавался на деньги Евросоюза в рамках программы поддержки социального предпринимательства.

Foto: Kadrs no filmas

Режиссер Матисс Кажа рассказал, что история Memory water стала для него лишь одним из вдохновляющих примеров того, как легко некритичным людям что-то внушить: "Таких "структураторов" воды хватает, просто эти — самые известные в общественном пространстве. Но на наш фильм они никак не реагировали". Тема манипуляции человеческим сознанием, когда под видом "иного мнения", поддержки "свободы мнения" и "своей правды" пропихивают откровенную ложь, сегодня пришла к своей кульминации: по взмаху Мастера перепившие "новой истины" адепты готовы слепо исполнять любое желание, даже идти на смерть...

"Доверенная персона", реж. Юрий Скоробогатов

О чем фильм? Специалист по оптимизации налогов Артис, работающий на российского миллионера с ВНЖ в Латвии, ищет способ разблокировать миллионный счет заказчика. Для этого ему нужен фиктивный член правления фирмы, на счёт которой зачисляется крупная денежная сумма. Уличную "плохую девочку" Яну, выуживающую у доверчивых граждан телефоны и приторговывающую травкой, превращают в эффектную леди, которой мог бы принадлежать подобный счёт. Но у неё созрел свой план. И не только у нее.

Foto: Kadrs no filmas

В чем особенность? Изначально сценарий писался на студии Юриса Подниекса под фильм, потом создатели размахнулись на пятисерийный сериал, а в итоге снова сжали в фильм. На экране почти в равной мере присутствует русская и латышская речь, известные русские (Игорь Чернявский, Виталий Яковлев, Юрий Дьяконов и другие) и латышские (Мария Линарте, Эгонс Домбровскис и другие) актеры — для местного кино это редкость.

Как пояснил режиссер Юрий Скоробогатов, "раз Рига по факту двуязычная, то почему бы это не отразить в фильме — мы показываем реальный срез общества. Конечно, проще снимать все на одному языке, но в мире это сегодня нормальная практика, когда люди из других языковых групп между собой говорят на своем языке".

Foto: Kadrs no filmas

В чем актуальность? Юрий Скоробогатов рассказал, что любит читать Delfi, где регулярно рассказывает про подобные схемы: "Совсем недавно было нападение на латвийскую банковскую систему, в котором в числе прочего для вывода денег использовались люди из неблагополучных социальных слоев… Подпольный бизнес, когда паспорта отбирают и манипулируют людьми. В итоге человеку, который сидит где-то на Центральном вокзале, принадлежит завод в Украине или автосалон в Литве".

Foto: Kadrs no filmas

По словам Скоробогатова, его сверхцелью не был поучительный рассказ о том, что нельзя никому давать свои персональные данные, скорее эта история про то, как среда влияет на сознание человека. И если мы хотим сознание менять — надо менять среду. Возможно ли изменить сознание россиян, если Путина сменит более демократичный лидер? "Демократия — это длинный путь, в один день на него не повернуть, - рассуждает Скоробогатов. - Если будут предпосылки для смены курса, то она поменяется, а за ней и люди. Увы. В России среда не менялась слишком долго и ушла глубоко в корни… Надеюсь, это возможно".