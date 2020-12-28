Завершились съемки сериала "Властелин колец"
Foto: Pixabay.com/Colin Behrens

В новой Зеландии завершились съемки сериала Властелин колец по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщает The Independent.

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"Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года", — написал в своем Instagram режиссер сериала Хуан Антонио Байона, выложив фото голых ног на земле. Режиссер также добавил, что ему не терпится вернуться туда вновь.

"Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады", — прокомментировал один из актеров, Джед Брофи. По данным издания, сериал должен выйти на экраны в 2021 году.

Съемки стартовали в начале года, однако из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены приостановить их до сентября.

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A post shared by JA Bayona (@filmbayona)

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Властелин колец
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