В новой Зеландии завершились съемки сериала Властелин колец по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщает The Independent.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года", — написал в своем Instagram режиссер сериала Хуан Антонио Байона, выложив фото голых ног на земле. Режиссер также добавил, что ему не терпится вернуться туда вновь.

"Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады", — прокомментировал один из актеров, Джед Брофи. По данным издания, сериал должен выйти на экраны в 2021 году.

Съемки стартовали в начале года, однако из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены приостановить их до сентября.