"Женщины без мужчин". Украинский режиссер снимает фильм о семьях беженцев в Латвии

Украинский режиссер Марина Назаренко снимает полнометражный документальный фильм "Женщины без мужчин" о жизни украинских семей, которые бежали от войны и оказались в Латвии. Назаренко сама вместе с детьми нашла зедсь приют после российского вторжения в Украину и примет участие в своем фильме.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам создателей фильма, в нем примут участие пять женщин, которые никогда бы не встретились в других условиях в Украине: ветеринар Татьяна из Харькова, тренер по танцам Люба из Одессы, бывшая работница фабрики Лена из Мариуполя, Люда из Запорожья, чей муж только что был ранен на войне, и сама режиссер Марина, приехавшая в Латвию из Киева. Автор снимет фильм вместе с опытными латвийскими документалистами: оператором Александром Гребневым ("Сестры") и продюсером Уной Целмой ("Госпожа Олу") на киностудии Fenixfilm.

Марина Назаренко – автор двух документальных фильмов и нескольких телевизионных программ. Последние полтора года она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Ее жизнь резко изменилась после вторжения России в Украину, когда на улицы начали падать ракеты. Спасаясь от войны, Марина укрылась с детьми в Латвии, а муж остался в Киеве, где занимается снабжением армии.

Находясь в безопасности, режиссер не может сидеть сложа руки и собирает истории об украинках, приехавших в Латвию; о разбитых семьях и трудностях, с которыми они сталкиваются, пытаясь построить здесь новую жизнь, о надежде вернуться домой как можно скорее. Однако не всем из них есть куда возвращаться, например, от дома Татьяны в Харькове остались только груда щебня и фотография в телефоне, а город Лены Мариуполь разрушен полностью.

Foto: Publicitātes foto

"Никто со стороны не смог бы снять такой фильм, как это делает Марина. Другие украинки раскрываются перед ней, плачут вместе с ней на экране, рассказывают личные истории о своем спасении из зоны боевых действий", — говорит продюсер фильма Уна Целма.

"Украинским женщинам в чужой стране приходится иметь дело с гораздо большим бременем забот, потому что их семейные связи разрушены. В этом фильме мы сосредоточились именно на женщинах, семьи которых оказались разделены, когда они приехали в Латвию, — у кого-то в зоне боевых действий остались муж, у кого-то сын", — добавляет Целма.

В фильме "Женщины без мужчин" будут представлены искренние рассказы о войне и дороге к безопасности в Латвии, а также истории об удивительной силе духа героинь, их ежедневных невзгодах и радостях. Для того, чтобы проект состоялся, авторы просят всех поддержать фильм в Projektu banka пожертвованием по своему выбору.