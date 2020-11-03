Женщины против ИГИЛ, искушения монашек и шальные деньги: самые интересные сериалы ноября

В ноябре на экраны выходит долгожданное продолжение приключений Лиры из "Темных начал", новый проект создательницы "Девочек" про финансовый кризис 2008 года, сериалы про искушения монашек в Индии в колониальные времена, про воевавших в Сирии против террористов курдянок, про возглавивших Британию Тэтчер и Елизавету II, про полюбившую школьника учительницу и про многое другое, подтверждающее, что мужчинам в этом мире лучше потесниться.

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