Женщины против ИГИЛ, искушения монашек и шальные деньги: самые интересные сериалы ноября

В ноябре на экраны выходит долгожданное продолжение приключений Лиры из "Темных начал", новый проект создательницы "Девочек" про финансовый кризис 2008 года, сериалы про искушения монашек в Индии в колониальные времена, про воевавших в Сирии против террористов курдянок, про возглавивших Британию Тэтчер и Елизавету II, про полюбившую школьника учительницу и про многое другое, подтверждающее, что мужчинам в этом мире лучше потесниться.
Самые интересные шоу — в подборке от "Ленты.ру".
- 1. "Темные начала" (His Dark Materials)
- 2. "Индустрия" (Industry)
- 3. "Черный нарцисс" (Black Narcissus)
- 4. "Корона" (The Crown)
- 5. "Голос перемен" (Small Axe)
- 6. No Man's Land
- 7. "Стюардесса" (The Flight Attendant)
- 8. "Биг Скай" (Big Sky)
- 9. "Любовь и анархия" (Love&Anarchy)
- 10. "Учительница" (A Teacher)
- 11. "Лунная база 8" (Moonbase 8)
- 12. "Освободитель" (The Liberator)