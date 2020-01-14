Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит чернокожий
Foto: AP/Scanpix

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского фестиваля, став первым чернокожим президентом за историю существования мероприятия.

"Для меня Каннский фестиваль (кроме того, что он является самым важным кинофестивалем в мире — не хочу никого обидеть, но это так) стал важнейшим влиянием на мою карьеру режиссера. Можно сказать, Канны сделали меня тем, кем я являюсь в киноиндустрии сегодня", — заявил кинематографист.

Каннский фестиваль пройдет с 12-го по 23 мая во Франции. В середине апреля будут оглашены фильмы-участники мероприятия и другие члены жюри.

62-летний Спайк Ли известен по таким фильмам, как "Не пойман — не вор", "25-й час", "Черный клановец", "Олдбой" и "Малкольм Икс", а также по сериалу "Ей это нужно позарез".

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