Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит чернокожий

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского фестиваля, став первым чернокожим президентом за историю существования мероприятия.

"Для меня Каннский фестиваль (кроме того, что он является самым важным кинофестивалем в мире — не хочу никого обидеть, но это так) стал важнейшим влиянием на мою карьеру режиссера. Можно сказать, Канны сделали меня тем, кем я являюсь в киноиндустрии сегодня", — заявил кинематографист.

Каннский фестиваль пройдет с 12-го по 23 мая во Франции. В середине апреля будут оглашены фильмы-участники мероприятия и другие члены жюри.

62-летний Спайк Ли известен по таким фильмам, как "Не пойман — не вор", "25-й час", "Черный клановец", "Олдбой" и "Малкольм Икс", а также по сериалу "Ей это нужно позарез".