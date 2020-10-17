Знакомьтесь, первая финалистка шоу о пластических операциях — мама 8 детей рижанка Карина

На этой неделе на канале 3+ началось первое в истории латвийского телевидения шоу об экстремальных преображениях "Операция: Новая жизнь", в первой серии которого была выявлена первая финалистка — Карина Цериня из Риги.

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Чтобы стать одной из финалисток, Карине пришлось соревноваться с двумя конкурентками – когда-то видной мамой двух сыновей Йолантой и с Байбой, которая пережила несколько тяжелых автоаварий, оставивших как физические, так и душевные шрамы. Участницы соревновались в эмоциональных проверках, стараясь доказать, что каждая их них готова начать новую жизнь. Оценив мотивацию участниц и их возможности пройти финальные проверки, команда экспертов шоу решила, что в финал выйдет Карина. Этот выбор прокомментировала психолог шоу Инга Берзиня: "Мы хотим, чтобы женщина, которая получит этот приз, стала символом для других женщин. Карина так много заботилась о малышах, что пришло время экспертам позаботиться о Карине".

Что известно о Карине Церине

Возраст: 33

Место жительства: Рига

Отношения: не замужем, 8 детей

Род деятельности: Благотворительность

Карина родила девятерых детей, но один не выжил. Всю свою жизнь она посвящает заботе о малышах и домашнему хозяйству. Детей Карина воспитывает одна, старшие дети помогают, присматривая за младшими братьями и сестрами пока мама на работе. Хотя Карина и не живет с отцом детей, он проводит с ними время.

Когда-то женщина очень нуждалась в помощи, но сейчас встала на ноги и помогает семьям, попавшим в сложные обстоятельства, занимаясь благотворительностью.

Карина считает, что преображение станет тем чудом, которое поможет ей начать качественно новую жизнь, выдвинув на первое место себя как женщину, а не только как мать и общественно активного человека.

В первую очередь Карина хотела бы исправить внешний вид зубов - именно они вызывают большие комплексы и влияют на поиски работы. Карина стесняется говорить, потому что боится испортить представление о себе. Еще на ее ногах появились вздутые вены, живот после восьми беременностей выглядит непривлекательно, а грудь после кормления детей больше не такая упругая и красивая.

В следующей программе за возможность пережить преображение будут бороться: Ренар, который уже потерял 50 кг лишнего веса, Эрвин, который хочет быть хорошим примером для своих детей, и Юлия, которая уже пережила манипуляции пластических хирургов.