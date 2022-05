"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил фильм "Треугольник печали"

Жюри Каннского фестиваля объявило победителей. "Золотую пальмовую ветвь" фестиваля получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали", пишет "Новая газета. Европа".

Ruben Östlund's "Triangle of Sadness" wins the Palme d'Or at #Cannes2022 https://t.co/49PbFB7OMj pic.twitter.com/N8Iygi8SWm