"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил фильм "Треугольник печали"

Жюри Каннского фестиваля объявило победителей. "Золотую пальмовую ветвь" фестиваля получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали", пишет "Новая газета. Европа".
Ruben Östlund's "Triangle of Sadness" wins the Palme d'Or at #Cannes2022 https://t.co/49PbFB7OMj pic.twitter.com/N8Iygi8SWm— Variety (@Variety) May 28, 2022
В 2017 году Эстлунд получил "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Квадрат".
Приз за лучшую режиссеру в этом году вручили южнокорейскому режиссеру Пак Чхан-уку ("Олдбой", "Служанка") за фильм "Решение уйти".
Гран-при фестиваля получили два фильма: "Близко" Лукаса Донта и "Звезды в полдень" Клэр Дени.
Братья Дарденн получили за фильм "Тори и Локита" специальный приз в честь 75-летия Каннского кинофестиваля.
Приз "Золотая камера" за лучший дебютный полнометражный фильм получили Райли Кио и Джина Гаммелл ("War Pony"). Награда за лучшую женскую роль досталась Заре Амир Эбрахими, сыгравшей в фильме "Священный паук" Али Аббаси. Лучшим сценарием жюри признало сценарий к фильму "Парень с небес" Тарика Салеха.
Лучшим актером, по версии жюри Каннского фестиваля, стал Сон Кан-хо, сыгравший в "Брокере" Хирокадзу Корээды.
✨Montée des Marches de la Cérémonie de clôture— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 28, 2022
Equipe de #BROKER
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✨Red Steps Closing Ceremony
BROKER team#Cannes2022 #RedSteps pic.twitter.com/AZZxveuxhL
"Приз жюри" достался "Иа" Ежи Сколимовского и "Восемь гор" Шарлотты Вандермерс.
Председателем жюри в этом году был французский актер Венсан Линдон.
В основном конкурсе фестиваля участвовал фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского", но он не получил наград.
В этом году Каннский фестиваль отказал в аккредитации группе российских журналистов из-за вторжения России в Украину.