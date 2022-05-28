"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил фильм "Треугольник печали"

Жюри Каннского фестиваля объявило победителей. "Золотую пальмовую ветвь" фестиваля получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали", пишет "Новая газета. Европа".

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В 2017 году Эстлунд получил "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Квадрат".

Приз за лучшую режиссеру в этом году вручили южнокорейскому режиссеру Пак Чхан-уку ("Олдбой", "Служанка") за фильм "Решение уйти".

Гран-при фестиваля получили два фильма: "Близко" Лукаса Донта и "Звезды в полдень" Клэр Дени.

Братья Дарденн получили за фильм "Тори и Локита" специальный приз в честь 75-летия Каннского кинофестиваля.

Приз "Золотая камера" за лучший дебютный полнометражный фильм получили Райли Кио и Джина Гаммелл ("War Pony"). Награда за лучшую женскую роль досталась Заре Амир Эбрахими, сыгравшей в фильме "Священный паук" Али Аббаси. Лучшим сценарием жюри признало сценарий к фильму "Парень с небес" Тарика Салеха.

Лучшим актером, по версии жюри Каннского фестиваля, стал Сон Кан-хо, сыгравший в "Брокере" Хирокадзу Корээды.

✨Montée des Marches de la Cérémonie de clôture

Equipe de #BROKER

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✨Red Steps Closing Ceremony

BROKER team#Cannes2022 #RedSteps pic.twitter.com/AZZxveuxhL — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 28, 2022

"Приз жюри" достался "Иа" Ежи Сколимовского и "Восемь гор" Шарлотты Вандермерс.

Председателем жюри в этом году был французский актер Венсан Линдон.

В основном конкурсе фестиваля участвовал фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского", но он не получил наград.

В этом году Каннский фестиваль отказал в аккредитации группе российских журналистов из-за вторжения России в Украину.