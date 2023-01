Зомби-апокалипсис, шоковая психотерапия и ограбление на 70 миллиардов: 10 главных сериалов января

В первый месяц нового года сериальная индустрия, как и весь остальной мир развлечений, уходит в традиционную зимнюю спячку. Свежих релизов не так много, но каждый — на вес золота.

Помимо долгожданной экранизации культовой видеоигры The Last Of Us нас ждет новая адаптация мистического романа Энн Райс, спин-офф "Скуби-ду" и психотерапевтическая комедия с Харрисоном Фордом.

Калейдоскоп





После триумфального успеха "Бумажного дома" потоковый сервис Netflix выпускает еще один остросюжетный сериал про ограбление, на этот раз — основанный на реальных событиях, произошедших во время разрушительного урагана "Сэнди". Тогда группа неизвестных грабителей, воспользовавшись всеобщей суматохой, украла ценные бумаги на сумму 70 млрд долларов. Главная особенность "Калейдоскопа" заключается в том, что все эпизоды шоу можно смотреть в любом порядке, не ориентируясь на заданную стримингом хронологию.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, пилотная серия выйдет 1 января на Netflix.

Лживая взрослая жизнь





После успеха "Незнакомой дочери" Мэгги Джилленхол Netflix вновь адаптирует роман неаполитанской писательницы Елены Ферранте. Сюжет "Лживой взрослой жизни" разворачивается в середине 90-х годов. Главная героиня — подросток по имени Джованна — ругается с отцом-профессором и сбегает из родного дома, чтобы встретиться с родной тетей Витторией, главным изгоем в семье. По мере развития событий женщины находят общий язык и сакраментально сближаются друг с другом.

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, пилотная серия выйдет на Netflix 4 января.

Мэйфейрские ведьмы





И снова экранизация, на этот раз — мистического романа американской писательницы Энн Райс, чьи "Вампирские хроники" также получили сериальное переосмысление в прошлом году. "Мэйфейрские ведьмы" основаны на одноименном литературном цикле, в центре сюжета — семья потомственных ведуний из Нового Орлеана, чья судьба неразрывно связана с неким мифическим существом по имени Лэшер. Режиссером всех серий выступил Майкл Аппендаль ("Кэнди", "Легион"), главную роль исполнила американская актриса Александра Даддарио, известная, в частности, по первому сезону "Настоящего детектива" и "Перси Джексону".

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, пилотная серия выйдет 8 января на AMC.

Велма





В сфере анимации также будет прибавление. Новый комедийный мультсериал из вселенной "Скуби-Ду" расскажет историю персонажа Велмы Динкли — основательницы и, по совместительству, главной интеллектуалки корпорации "Тайна", в которую также входят Шегги, Фред, Дафни и конечно милый пес Скуби. Шоураннером проекта выступила Минди Калинг, сценаристка и комедиантка, широко известная по ситкому "Офис" и подростковому хиту "Я никогда не…". Калинг же озвучит главную героиню, которая предстанет перед аудиторией в образе новой иконы феминизма.

Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, пилотная серия выйдет 12 января на HBO Max.

Дом с прислугой





Хоррор-проект знаменитого голливудского режиссера М. Найта Шьямалана ("Шестое чувство", "Сплит") возвращается на малые экраны с новым, уже четвертым сезоном. Напомним, что действие "Дома с прислугой" разворачивается вокруг пары Донны и Шона Тернеров, которые не так давно потеряли годовалого сына. В попытке хоть как-то справиться с депрессией Шон дарит жене куклу, поразительно похожую на младенца, и даже нанимает для нее няню из глухой деревушки. Ситуация обостряется, когда кукла внезапно превращается в настоящего ребенка, а няня оказывается адептом странного культа.

Четвертый сезон будет состоять из десяти эпизодов, первая серия выйдет 14 января на Apple TV+.

Кто-то где-то





Трогательную музыкальную драму "Кто-то где-то" можно по праву назвать одним из самых недооцененных шоу прошлого года. Остается лишь надеяться, что второй сезон сериала сможет привлечь больше аудитории, ведь критики от него уже в восторге. Главная героиня "Кто-то где-то" — скромная жительница Канзаса по имени Сэм, которая чувствует себя чужой в собственном городе. В поиске душевного покоя женщина обращается к пению, своему некогда любимому занятию, которое внезапно помогает ей найти новых друзей.

Второй сезон будет состоять из семи эпизодов, первая серия выйдет 14 января на Netflix.

Одни из нас





Новый амбициозный проект HBO основан на культовой серии видеоигр The Last Of Us, сюжет которой происходит в мире постапокалиптического будущего. Большая часть человечества погибла от смертельного вируса, превращающего всех в зомби. Группа выживших разделилась на различные группировки, воюющие друг с другом. Тем не менее ученые активно работают над вакциной, в производстве которой должна помочь девочка Элли, обладающая редким иммунитетом к грибку. Центральному персонажу сериала — наемнику Джоэлу Миллеру — необходимо доставить Элли в лабораторию для экспериментов, однако сделать это в новом постпандемийном мире оказывается не так уж и просто. Главные роли в сериале сыграли звезды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рамзи. Шоураннером "Одних из нас" выступил Нил Дракманн, один из создателей оригинальной видеоигры.

Первый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, пилотная серия выйдет 15 января на HBO Max.

Чудотворцы





Фантастическая комедия "Чудотворцы" со Стивом Бушеми в образе Бога, и Дэниелом Рэдклиффом в роли одного из ангелов низшего сословия, возвращается в эфир с четвертым сезоном. Напомним, что каждый сезон "Чудотворцев" представляет собой законченную историю, которая разворачивается в конкретный исторический период. В разное время сюжет шоу возвращал зрителей в Средневековье и даже в эпоху Дикого Запада. Действие четвертого сезона, как ожидается, будет происходить в мире постапокалиптического будущего, подозрительно напоминающего вселенную "Безумного Макса" Джорджа Миллера.

Четвертый сезон будет состоять из десяти эпизодов, первая серия выйдет 17 января на HBO Max.

Волчья стая





На фоне популярности вампирской тематики в кино, голливудские кинематографисты также решили возродить истории об оборотнях. "Волчья стая" — это экранизация одноименного романа Эдо Ван Белкома, выпущенного еще в начале нулевых годов. Сюжет фокусируется на подругах Эверетт и Блейк, которые сталкиваются в лесу с существом, подозрительно похожим на вервольфа. По ходу дела главные героини понимают, что они стали жертвами ликантропии. Исполнительным продюсером сериала выступила Сара Мишель Геллар, она же сыграла одну из главных ролей.

Первый сезон будет состоять из семи эпизодов, пилотная серия выйдет 26 января на Paramount+.

Мозгоправство





Новый комедийный сериал на тему психологии расскажет о страдающем от выгорания терапевте по имени Джимми, который в один прекрасный день решает говорить своим клиентам все, что думает на самом деле. Шоковый метод внезапно приносит неплохие плоды в практике и даже меняет жизнь главного героя в лучшую сторону. В это же время наставник Джимми Фил Роудс узнает о том, что у него прогрессирует болезнь Паркинсона и пытается всеми силами выбраться из пучины нагнетающей депрессии. Вероятно, самой примечательной чертой "Мозгоправства" является его каст в лице бывшего Индианы Джонса Харрисона Форда и звезды ситкома "Как я встретил вашу маму" Джейсона Сигела. Последний также принял непосредственное участие в разработке сценария. Ожидаем бойкое разговорное шоу и сильную актерскую конкуренцию.

Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, пилотная серия выйдет 27 января на Apple TV+.