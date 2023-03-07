Зона травмы. Как страны бывшего СССР пережили крах коммунизма - документальный фильм Би-би-си

Зрители в 15 странах могут посмотреть версию документального сериала "Россия 1985-1999: TraumaZone" ("Зона травмы"): Каково это, пережить крах коммунизма и демократии на русском языке.

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Cемисерийный фильм, созданный журналистом и документалистом, лауреатом премии Bafta Адамом Кертисом, доступен зрителям в России и 14 других странах: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине и Эстонии.

Премьера документального сериала Адама Кертиса состоялась в Великобритании в октябре 2022 года. Русская служба Би-би-си Ньюз публикует фильм для русскоговорящей аудитории в России и других странах, которые непосредственно затронул распад Советского Союза.

Режиссер описывает свой проект как захватывающую историю, которая погружает зрителя внутрь российского общества в момент, когда оно переживало изменения, которые перевернули жизни миллионов людей и пошатнули основу этого самого общества: "Чтобы понять сегодняшнюю Россию, и какой он может стать в будущем, нужно понимать, что произошло тогда. Потому что именно из той ярости, насилия, отчаяния и всепоглощающей коррупции и возник Владимир Путин".

Адам Кертис прокомментировал выход фильма для русскоговорящей аудитории: "Вскоре после выхода оригинальной версии TraumaZone ко мне обратились журналисты, работавшие в этом регионе, со словами, что этот период истории - повод для яростных споров и непонимания как в Росcии, так и других странах, поэтому было бы хорошо показать фильм там. Я очень рад, что Би-би-си решила это сделать, потому что это фильм о жизни миллионов людей в один из самых невероятных моментов 20-го века. И если он поможет жителям 15 стран более глубоко понять эту историю, это здорово, и именно это Би-би-си и должна делать".

Начиная со второй половины 1980-х годов съемочные группы Би-би-си ездили по всему СССР, а затем – России, и снимали материалы для новостных программ. В основу семичасового фильма легли тысячи часов видео, отснятые в России в то время. На этих удивительных кадрах запечатлена жизнь и опыт россиян, стоящих на разных ступенях общества, и это живое свидетельство повседневной жизни на фоне агонии империи.

Фильм переносит зрителей из Кремля в замерзшие шахтерские города за Полярным кругом, из крошечных деревень в бескрайних российских степях на места военных столкновений в горах и лесах Кавказа, чтобы показать, что то, что народ пережил тогда, было невероятной катастрофой, которая оставила глубокие шрамы, и задушенную ярость, которая и привела к тому, что сейчас происходит в России и в Украине. Это не только свидетельство того, каково было пережить такую катастрофу, но и история о том, как миллионы людей перестали верить в политику вообще. Не только в коммунизм, но и в демократию тоже.