"Зов ада": кровавое корейское фэнтези с монстрами, обогнавшее "Игру в кальмара"

"Зов ада" — жестокое южнокорейское фэнтези с инфернальными чудовищами, которые, предположительно, утаскивают грешников в преисподнюю, исполняя божью волю. Автором нового сериала Netflix стал режиссер "Поезда в Пусан" Ён Сан Хо, а одну из центральных ролей исполнила звезда триллера "Пылающий" Ю А Ин. Кинокритик "Газеты.Ru" Павел Воронков посмотрел "Зов ада" целиком — и считает его одним из самых любопытных высказываний о постправде.

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Ближайшее будущее. По всему миру уже несколько лет происходят сверхъестественные события: отдельные люди получают предсказания о своей смерти, после чего их испепеляют возникшие из ниоткуда монструозные сущности. До определенного момента человечество почти не обращает внимания на эти случаи, списывая все на убедительные спецэффекты.

За активностью существ пристально следит только религиозная секта "Новая правда", чей лидер Чон Джинсу (Ю А Ин из "Пылающего") утверждает, будто монстры — это творцы высшей справедливости, божьи посланники, ссылающие грешников в ад. Население Земли прислушивается к словам Чон Джинсу после того, как "Новая правда" проводит прямую трансляцию одного из таких изгнаний. Спустя несколько лет секта становится самой могущественной религиозной организацией на планете: весь мир живет по ее доктрине. А те, кто не согласен с установившимся порядком, вынуждены таиться в подполье, скрываясь от развернувшейся "охоты на ведьм".

"Зов ада" снят по мотивам одноименного вебтуна (это комикс для чтения на мобильных устройствах) Ён Сан Хо, режиссера "Поезда в Пусан", — снят самим же корейским постановщиком. Продолжая дело хитового зомби-экшена, новое шоу не скупится на красочное насилие (для шестисерийного проекта его уж точно достаточно). Чаще всего это выглядит следующим образом. Сперва перед "грешником" появляется "ангел" — исполинская физиономия, парящая в воздухе. "Ангел" сообщает человеку, сколько тому осталось до изгнания в ад. Сроки разные: от пары секунд до нескольких десятилетий. В назначенный час за "грешником" являются три демона, испепеляющие его изнутри. Однако перед этим несчастного — в течение какого-то времени — возят лицом по асфальту, швыряют о стены и с особым усердием превращают в кровавую лепешку. Никаких исключений, никакой пощады. Не спасет даже предварительное самоубийство: хитрецов вернут с того света, чтобы изгнать "как полагается".

Foto: Kadrs no filmas

Пугает и держит в напряжении "Зов ада", впрочем, другими вещами: сериал в том числе дает ответ на вопрос, что бы получилось у авторов невнятного "эппловского" сай-фая "Вторжение", если бы у них все получилось. Из жестокого фэнтези "Зов" ровно на полпути к финишу мутирует в едкую антиутопию: это шоу не столько про чудовищные потрясения, выпавшие на долю человечества, сколько про реакцию человечества на эти потрясения.

Страшны не инфернальные монстры, а попытки людей вписать происходящее в известную и понятную им картину мира — уже очевидно неактуальную. Страшна людская привычка все рационализировать — и то, как легко воспользоваться этим механизмом в своих целях (привет, религия). Под определенным углом, особенно тщательно сфабрикованным, хаос кажется — пускай суровым и безжалостным, но порядком. Секта, возглавившая планету, называется "Новой правдой" (читай: постправдой) — и ее приход к власти обусловлен не грубой силой или умением плести политические интриги, а виртуозным обращением с информацией. Страшнее тот, кто обладает монополией на интерпретацию окружающей действительности.