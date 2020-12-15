Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Британский актер Генри Кавилл получил травму ноги на съемках сериала от Netflix "Ведьмак", сообщает британское издание The Sun.

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37-летний исполнитель главной роли повредил ногу, работая на высоте шести метров с ремнями безопасности. Источники описывают травму как незначительную. Однако артиста пришлось отстранить от съемок на некоторое время для восстановления. Производство второго сезона шоу временно продолжится без него.

Телесериал "Ведьмак" считается одним из самых успешных проектов производства Netflix. Он основан на фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского.

В ноябре сообщалось, что съемочный процесс второго сезона "Ведьмака", который проходит в Англии, был остановлен из-за вспышки COVID-19 на площадке. Точная дата премьеры второго сезона шоу пока не называлась.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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