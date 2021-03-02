Звезда "Ворониных" раскрыл причину закрытия сериала

Звезда сериала "Воронины", российский актер Георгий Дронов раскрыл причину закрытия проекта. Он назвал ее в интервью для RT.

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По словам артиста, основной причиной завершения шоу стала смерть Бориса Клюева, который исполнял роль Николая Петровича. Дронов назвал "Ворониных" наиболее масштабным и продолжительным проектом в своей карьере. По его мнению, работа в сериале была важным для него этапом в жизни.

"Когда проект закончился, я понял, что привык к нему, как к неотъемлемой части своей жизни. И теперь я называю последующее время жизнью после "Ворониных"", — отметил актер. Несмотря на то что его персонаж из шоу Костя Воронин стал самым узнаваемым образом в фильмографии Дронова, данную роль он не считает своей любимой.

В 2019 году было объявлено о закрытии шоу. Проект продлился около 10 лет и насчитывает 552 эпизода, 24-й сезон стал последним. В 2017 году российский сериал "Воронины" (ремейк американского ситкома "Все любят Рэймонда") вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире.