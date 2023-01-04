Актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг подали в суд на кинокомпанию Paramount, обвинив ее в сексуальной эксплуатации. Речь идет об их участии в знаменитой экранизации "Ромео и Джульетты", снятой Франко Дзеффирелли в 1968 году. Хасси на тот момент было 15 лет, ее партнеру - 16.

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Как сообщает Variety, согласно иску, Дзеффирелли показал им, где будет располагаться камера, и заверил, что в фильме не будет показана обнаженная натура. Утверждается, что он вел себя нечестно и что Уайтинг и Хасси на самом деле были сняты обнаженными без их ведома.

"То, что им сказали, и то, что произошло, — это две разные вещи, — сказал Тони Мариноцци, бизнес-менеджер актеров. - Они доверяли Франко. В 16 лет, как актеры, они взяли на себя инициативу, чтобы он не нарушил их доверие. Франко был их другом".

Согласно жалобе, Хасси и Уайтинг страдали от душевных страданий и эмоциональных переживаний 55 лет, прошедших с момента выхода фильма, а также потеряли возможности трудоустройства. Несмотря на прорыв, у них была очень ограниченная актерская карьера после "Ромео и Джульетты".

Они требуют возмещения ущерба, который "предположительно превышает 500 миллионов долларов".

"Обнаженные изображения несовершеннолетних являются незаконными и не должны выставляться, — сказал в интервью адвокат актеров Соломон Гресен. - Это были очень маленькие наивные дети 60-х, которые не понимали, что их ждет. Внезапно они прославились на таком уровне, которого даже не ожидали, и вдобавок их оскорбили таким образом, что они не знали, как с этим справиться".

Режиссер Франко Дзеффирелли умер в 2019 году в возрасте 96 лет в Риме после продолжительной болезни.