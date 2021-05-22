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Самая первая. Лиз Ассиа, 1956
13-летняя певица, любимица диктатора и другие яркие победители "Евровидения" - что с ними стало?
Foto: DELFI/AFP/Scanpix/LETA/

22 мая в Роттердаме станет известен победитель юбилейного 65-го песенного конкурса "Евровидение". В честь этой даты стоит вспомнить самых ярких и, возможно, противоречивых победителей разных лет.

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О том, как сложились их судьбы после конкурса, пишет "Газета.ру".

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Самая первая. Лиз Ассиа, 1956

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