13-летняя певица, любимица диктатора и другие яркие победители "Евровидения" - что с ними стало?

22 мая в Роттердаме станет известен победитель юбилейного 65-го песенного конкурса "Евровидение". В честь этой даты стоит вспомнить самых ярких и, возможно, противоречивых победителей разных лет.
О том, как сложились их судьбы после конкурса, пишет "Газета.ру".
- 1. Самая первая. Лиз Ассиа, 1956
- 2. Самая политизированная. Массиель, 1968
- 3. Самые популярные. ABBA, 1974
- 4. Самый двукратный. Джонни Логан, 1980 и 1987
- 5. Самая молодая. Сандра Ким, 1986
- 6. Самая инклюзивная. Dana International, 1998
- 7. Самые эпатажные. Lordi, 2006
- 8. Самый русский. Дима Билан, 2008
- 9. Самый убедительный. Салвадор Собрал, 2017