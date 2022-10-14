270 долларов в год. Как музыканты в мире и Латвии выживают в эпоху Spotify

Более 10 лет назад музыкальная индустрия во всем мире переживала кризис – процветало пиратство, привычки слушателей менялись, объемы продаваемых компакт-дисков стремительно сокращались и музыкантам приходилось рассчитывать только на любителей живых концертов, чтобы выжить. Эксперты отмечают, что с появлением крупных стриминговых платформ слушать музыку стало как нельзя популярно. Однако не все так однозначно — музыканты жалуются, что нынешняя бизнес-модель грозит им нищетой. Кроме того, на нее сильно влияет изменение наших привычек и беспрецедентная конкуренция. Как стриминговые сервисы изменили музыкальную индустрию, какой успех принес Spotify латвийским исполнителям и кто из местных музыкантов лидирует в топ-списке?

Стриминговые сервисы могут быть значительным источником дохода для высококлассных музыкантов с миллиардами прослушиваний, а для подавляющего большинства это просто смешные деньги. Исследование, проведенное Бюро интеллектуальной собственности Великобритании, показало, что только 0,4% артистов, представленных на стриминговых платформах, могут выжить за счет таких доходов. 82% музыкантов зарабатывают менее 270 долларов в год на стриминговых платформах, а чтобы музыкант заработал 1 доллар, песня должна быть прослушана 229 раз.

Данные о количестве прослушиваний в Spotify латвийских артистов собрал научный сотрудник Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета (ИЛФИ ЛУ) Янис Даугавиетис. В созданном им Топ-40 уже на первом месте сюрприз — неслыханное на латвийской эстрадной сцене имя. Этот исполнитель лидирует как по количеству подписчиков, так и слушателей, а абсолютное большинство его слушателей находится за пределами Латвии — в Токио, Лондоне, Осло, Сингапуре и Сиднее.