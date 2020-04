Британский ветеран Томас Мур незадолго до столетия внесен в Книгу рекордов Гиннесса, собрав более 30 млн евро для борьбы с вирусом SARS-CoV-2 и возглавив чарты с песней "You'll never walk alone".

Ветеран Второй мировой войны Томас Мур поднялся на вершину чарта британских синглов. Песня "You'll never walk alone" (можно перевести как "Ты никогда не будешь одинок"), которую 99-летний ветеран исполнил вместе с британским тенором Майклом Боллом и хором медиков, заняла первое место, сообщила The Official Charts Company - организация, отвечающая за составление официальных музыкальных хит-парадов Великобритании.

Тем самым Мур признан самым пожилым исполнителем, возглавившим чарты британских синглов, по версии Книги рекордов Гиннесса. Песня американского композитора Ричарда Роджерса и поэта Оскара Хаммерстайна II была написана для мюзикла "Карусель" в 1945 году и является гимном английской футбольной команды "Ливерпуль".

В середине апреля ветеран объявил о сборе средств для специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, которые борются с коронавирусом SARS-CoV-2. Он намеревался собрать 1000 фунтов стерлингов (чуть более 1,1 тыс. евро) и пообещал для этого пройти сто кругов по своему саду. В результате Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, менее чем за 2 недели собрал 28 миллионов фунтов стерлингов (32 миллиона евро). По версии Книги рекордов Гиннесса, сумма является крупнейшей, которую удалось собрать в ходе благотворительной прогулки.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. По состоянию на утро 25 апреля возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у более 2,8 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 197 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США. В Великобритании по состоянию на 24 апреля вирус обнаружен у 143 464 человек, 19 506 больных скончались.