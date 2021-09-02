ABBA выпустила новые песни. Фанов ждет альбом Abba Voyage и "цифровые гастроли"

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустила первые две новые песни за последние 40 лет. Музыканты представили в интернете фортепианную балладу под названием 'I Still Have Faith in You' ("Я все еще в тебя верю"), она сопровождается видеоклипом, где новая музыка положена на старые кадры выступлений ABBA.

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Новый альбом шведского поп-квартета под названием "Abba Voyage" будет выпущен 5 ноября, а затем состоятся его "голографические гастроли", на которых виртуальные изображения солистов будут "выступать" в сопровождении настоящей группы из 10 музыкантов.

Вторая композиция, которую представили публике в четверг, называется "Don't Shut Me Down". Всего на новом альбоме ABBA будет десять песен.

Музыканты ABBA рассказали, что решили записать новые композиции, когда работали над сценическим представлением. "Сначала у нас были только две песни, но потом мы подумали, что, наверное, стоит сделать еще несколько", - говорит Бенни Андерссон. Новый альбом он описывает так: "Я думаю, он довольно хорош. Мы сделали все, что могли в нашем возрасте".

"Аббатары" поют

На видеопрезентации нового проекта, которая состоялась в лондонском Олимпийском парке, выступала только мужская половина ABBA - Агнета Фельтског и Анна-Фрид Лингстад в ней не участвовали. "Они должны были быть здесь, - пошутил по этому поводу Бьорн Ульвеус. - Но они от всей этой публичности не настолько в восторге, как Бенни".

"Виртуальный тур" ABBA под названием "Abba Voyage" начнется 27 мая следующего года. Он будет проходить в специально построенном зале на востоке Лондона, при этом концерты запланированы шесть дней в неделю.

Аватары певцов (которые получили неофициальное название "аббатаров") были разработаны компанией американского кинематографиста Эдварда Лукаса Industrial Light and Magic - ведущего голливудского разработчика визуальных эффектов.Они будут "исполнять" 22 самых известных хита ABBA, в том числе Mamma Mia и Waterloo.

При подготовке шоу использовались специальные сенсоры, которые фиксировали движения уже постаревших музыкантов ABBA, чтобы заставить их молодые "копии" двигаться как можно более реалистично.

"Агнета, Фрида, Бенни и Бьорн вышли на сцену перед 160 камерами и примерно таким же числом гениев, работающих с визуальными эффектами, - рассказывает продюсер Людвиг Андерсон. - За пять недель они идеально исполнили все песни, которые будут использоваться в этом шоу".

"Поэтому во время шоу вы не увидите людей, которые играют роль музыкантов ABBA. Это они и есть", - говорит он.

Рекордный успех



В основанную в 1972 году АВВА вошли Ульвеус и Андерссон из The Hep Stars - авторы песен, и певицы Фельтског и Лингстад, уже пользовавшиеся успехом в качестве сольных

ABBA продала почти 400 млн синглов и альбомов по всему миру, их записи остаются невероятно популярными, несмотря на то, что группа распалась почти 40 лет назад

Но их совместный проект полностью затмил их предыдущие работы. После победы на "Евровидении" с песней Waterloo в 1974 году группа продала почти 400 миллионов синглов и альбомов по всему миру.

Мюзикл "Mamma Mia!", основанный на их хитах и спродюсированный Ульвеусом и Андерссоном, посмотрели более 50 миллионов человек.

Группа преуспевала, несмотря на разводы Ульвеуса и Фельтског и Лингстад и Андерссон, однако спустя 11 лет, в 1983 году, музыканты все же решили расстаться.

В их последнюю совместную работу - сборник The Singles, выпущенный в 1982 году, - вошли хиты Under Attack и The Day Before You Came.

Последнее выступление АВВА состоялось три года спустя в шведской версии телешоу This Is Your Life.