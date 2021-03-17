Американское издательство выпустило альбом латвийского пианиста Андрея Осокина

Американское музыкальное издательство Prima Classic, основателями которого являются известная латвийская оперная певица Марина Ребека и звукорежиссер Эдгардо Вертанесян, выпустило в свет новый альбом пианиста Андрея Осокина Two Worlds ("Два мира"), который посвящен двум выдающимся композиторам - Джорджу Гершвину и Клоду Дебюсси.

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Накануне выхода альбома включенные в него произведения были замечены и оценены в мире. Три сингла - произведение Джорджа Гершвина "Рапсодия в стиле блюз", "Лунный свет" Клода Дебюсси и "Кукольный кэк-уок" из сюиты "Детский уголок" - были включены в плейлист Spotify, куда входят рекомендуемые новинки в сфере классической музыки. "Лунный свет" в исполнении Андрея Осокина также вошел в список рекомендуемых новинок Apple Music.

В альбом включены 24 произведения. Порядок всех сочинений целенаправленно и концептуально продуман - это 24 взгляда на новую эпоху, раскрывающие настроения, которые владели Европой и США в начале ХХ века.

Звукорежиссером и продюсером записи является Эдгардо Вертанесян, который сотрудничал с известными музыкантами и группами, в том числе с Мариной Ребекой, Андерсом Миолином, Vance Joy, Тейлор Свифт, Seal, The Who и даже с самим Лучано Паваротти.