Армения отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественное телевидение республики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отказ объяснили нестабильной ситуацией в стране. Отмечается, что "произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства" не позволят достойно подготовиться и представить Армению на конкурсе.

Армения начала принимать участие в "Евровидении" с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стали пятое и седьмое места, которые заняли Сирушо в 2008 году и Арам MP3 в 2014 году соответственно. В этом году международный песенный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.