Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

Певица из Риги Яна Клявиня, ставшая победительницей второго сезона российского вокального телешоу "Ну-ка все вместе", выпустила песню "Не отпускай", которую для нее написал Олег Влади - автор хитов таких известных поп-исполнителей как Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Ани Лорак и других.

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Олег Влади был в составе жюри телешоу и, по его словам, Яна Клявиня сразу привлекла его внимание. Композицию "Не отпускай" - и слова, и музыку - он написал специально для нее. "Каждое слово в песне Олег словно считывал из моей жизни и моего внутреннего мира. А как она подходит под мой голос, под мой диапазон!", - рассказала певица, которая очень благодарна Олегу Влади за его работу.

Песня уже доступна на стриминговых платформах, а в ближайшее время Яна планирует снять на композицию клип.

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