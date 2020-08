Барабанщик Metallica составил список любимых песен

Барабанщик и один из основателей метал-группы Metallica Ларс Ульрих составил список любимых песен. Об этом пишет Far Out Magazine.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В плейлист вошли 26 треков, большинство из них — рок-композиции. Первое место в списке заняла песня Tap into the Power группы Suicidal Tendencies, второе — Exodus Боба Марли, третье — Green Machine музыкального коллектива Kyuss.

Также в первую десятку любимых песен Ульриха вошли композиции If I Had a Gun британской рок-группы Noel Gallagher's High Flying Birds, R U Mine музыкального коллектива Arctic Monkeys, Speed King британских рокеров из Deep Purple, а также песни Wang Dang Doodle Коко Тейлор, Breed американской рок-группы Nirvana, The Hidden Masters хеви-металл коллектива The Sword и Radio/Video группы System of a Down.

21 июля 2019 года в интернете появилось видео, на котором Metallica исполняют композицию "Группа крови" на русском. В ролике видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион. Позднее в сеть слили и шпаргалку с текстом песни Groupah krovee, по которой пели участники группы.

Metallica была основана в 1981 году Ульрихом и гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом. Ульрих также участвовал в записи песни Return of the Vampire датской хэви-метал-группы Mercyful Fate.