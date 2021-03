Беларусь пошлет на Евровидение группу, известную "сатирой" над протестующими против Лукашенко

Беларусь на Евровидении представит группа "Галасы ЗМеста". Ее в 2020 году создали игроки в КВН. В своих песнях группа высмеивает лидеров и рядовых участников протестов в стране, но ее лидер призывает не обижаться на сатиру: он "русский человек" и "совок", по его собственным словам.

Изначально планировалось, что на Евровидение поедут победители национального отбора в 2020 году, группа VAL (в прошлом году конкурс не проводился из-за ковида). Правда, с тех пор участники дуэта дали несколько интервью с негативной оценкой ситуации в стране и работы государственного телевидения.

В Белтелерадиокомпании обиделись и отказались выдвигать VAL с формулировкой: "у артистов отсутствует совесть".

В январе оппозиция попыталась повлиять на Евровидение. Белорусский фонд культурной солидарности, помогающий тем, кто пострадал или остался без работы в результате действий властей, потребовал исключить из списка европейских вещателей Белтелерадиокомпанию — за однобокое освещение ситуации в стране.

Организующий Евровидение Европейский вещательный союз в ответ выпустил заявление, где говорится, что он осуждает действия властей по отношению к гражданам, но конкурс все же находится вне политики.

Отбор новых участников проходил весь январь. Издание TUT.by со ссылкой на свои источники в музыкальных кругах называло фаворитом другой дуэт под названием Aura. Эта семейная пара уже 11 раз пыталась выдвинуться на Евровидение от Беларуси, летом этого года участники ансамбля были доверенными лицами Александра Лукашенко. Их последняя песня восхваляет бойцов разгонявшего протесты спецподразделения "Алмаз".

Белтелерадиокомпания все же остановилась на более мягком варианте, выбрав для конкурса группу из Барановичей "Галасы ЗМеста".

Дудочка и удочка



Она объединяет пятерых бывших игроков в КВН из Барановичей. Группа появилась осенью прошлого года и разместила на своем ютуб-канале несколько песен, в которых высмеивались и лидеры оппозиции, и рядовые участники протеста.

В интервью TUT.by лидер группы и автор ее текстов Дмитрий Бутаков призвал не обижаться на сатиру. По его словам, он пытается сохранить независимый взгляд на оппозицию и на власть. Его просто смущает, что протестующие вышли на улицы не под государственными флагами и "как будто зовут в другую страну".

Сам же он, как "русский человек" и "самый настоящий совок", не хочет таких перемен. "Беларусь как отдельное самостоятельное государство? Мне сложно это принять", — говорит он.

Свой первый и пока последний большой концерт группа дала в Купаловском театре. Его бывший руководитель Павел Латушко ушел в оппозицию, был уволен и уехал из страны. В одной из своих песен группа насмехается и над ним лично.

Впрочем, для Евровидения "Галасы ЗМеста" и Белтелерадиокомпания выбрали песню, где сатира над оппозицией максимально завуалирована. Ее припев начинается со слов "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку".

Песню разместил официальный канал "Евровидения". При трех тысячах лайков у нее 24 тысячи дизлайков.

"Отправлять на Евровидение фриков — нормальная традиция"



Песню еще будет утверждать Европейский вещательный союз, у него есть право внести в нее изменения.

Прецеденты были: в 2009 году, через полгода после войны с Россией, Грузия заявилась на Евровидение с песней под названием "We Don't Want to Put In". Дословно это можно перевести как "мы не хотим вставлять", но последние два слова в названии слишком явно читались как одно. Организаторы Евровидения потребовали изменить текст, грузинская сторона отказалась и в знак протеста снялась с конкурса.

Пока же над песней довольно злобно издеваются пользователи соцсетей. Диапазон мнений от "первый в истории Евровидения год, когда в конкурсе будет участвовать песня, созданная для отпугивания кротов" до "отправлять на Евровидение фриков - это нормальная европейская традиция. Так что хоть тут мы солидарны с Европой".

Конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая 2021 года.