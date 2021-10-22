Белоруссия не примет участие в "Евровидении-2022"

Белоруссия не примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2022". Это следует из списка участников, который разместили на официальном сайте конкурса.

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В конкурсе в 2022 году примет участие 41 страна, Белоруссии среди них нет, но вернулись Черногория и Армения.

11 марта этого года стало известно, что организаторы "Евровидения" отказались принимать песню "Я научу тебя" от участников из Белоруссии — группы "Галасы ЗМеста". По мнению комиссии мероприятия, она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

26 марта сообщалось, что организаторы музыкального конкурса "Евровидение" отстранили Белоруссию от участия в соревновании в 2021 году. Представители состязания заявили, что замененная страной песня также не соответствует правилам конкурса и способна нанести вред его репутации.

Позже Европейский вещательный союз (EBU), участвующий в организации конкурса "Евровидение", решил приостановить членство Белоруссии.

Следующее "Евровидение" пройдет в мае 2022 года в итальянском Турине. Италия получила право принимать "Евровидение" в следующем году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.