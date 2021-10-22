Белоруссия не примет участие в "Евровидении-2022"
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Белоруссия не примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2022". Это следует из списка участников, который разместили на официальном сайте конкурса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В конкурсе в 2022 году примет участие 41 страна, Белоруссии среди них нет, но вернулись Черногория и Армения.

11 марта этого года стало известно, что организаторы "Евровидения" отказались принимать песню "Я научу тебя" от участников из Белоруссии — группы "Галасы ЗМеста". По мнению комиссии мероприятия, она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

26 марта сообщалось, что организаторы музыкального конкурса "Евровидение" отстранили Белоруссию от участия в соревновании в 2021 году. Представители состязания заявили, что замененная страной песня также не соответствует правилам конкурса и способна нанести вред его репутации.

Позже Европейский вещательный союз (EBU), участвующий в организации конкурса "Евровидение", решил приостановить членство Белоруссии.

Следующее "Евровидение" пройдет в мае 2022 года в итальянском Турине. Италия получила право принимать "Евровидение" в следующем году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt